Jarkko Tontti: Woke on viihdemaailmassa uusi normaali

– En näe Suomessa mitään sellaista oikeistolaista liikehdintää, josta pitäisi olla huolissaan, totesi kirjailija Jarkko Tontti eilen Helsingin yliopiston Tiedekulmassa järjestetyssä kirjanjulkistustilaisuudessa.

Tontti kuuluu Liberalismin puolustus-nimisen teoksen kirjoittajakaartiin. Kirjassa 16 tutkijaa, poliitikkoa ja muuta vaikuttajaa ruotii suomalaista arvopohjaa. Kirjoittajien poliittinen tausta on kiitettävän monenkirjava: mukaan mahtuu julkipunaisia, -vihreitä ja oikeistolaisia, myös kokoomusaktiiveja, kuten Seida Sohrabi.

Tontti tunnetaan tiukasta kritiikistään vasemmalta kumpuavaa woke-ideologiaa kohtaan. Tontti ei silti pidä wokeakaan Suomen oloissa varsinaisesti vaarallisena.

– Eivät he aja tai saa aikaan isoa järjestelmämuutosta, jollaista Suomeen ajettiin esimerkiksi sisällissodan aikoihin tai toiselta laidalta 1930-luvulla.

– Mutta se ei täysin pidä paikkaansa, että woke olisi kuolemassa tai hiipumassa pois, kuten nyt näyttäisi käyvän muualla maailmassa ja miksei Suomessakin. Esimerkiksi viihde- ja taidemaailmassa ja kirjallisuudessa wokesta on tullut uusi normaali.

Liberalismi on woken ja trumpismin välissä

Kirjanjulkistustilaisuuteen järjestetyn paneelin osallistujakaarti nosti useassa kohdin esiin ajatuksen, että liberalismi on woken ja trumpismin välissä. Sellaisena liberalismi voisi – koko aatehistoriansa voimalla – tervehdyttää polarisoitunutta ilmapiiriä ja poteroitunutta keskustelua. Tämä kuitenkin edellyttää vahvaa sananvapautta.

Sananvapaus ja moniäänisyyden sietäminen korostui muun muassa sukupuolentutkija, valtiotieteiden tohtori Linda Hartin puheenvuorossa. Edelleen yliopistot saattavat torjua vääränlaisina – vaikkapa liian Israel-myönteisinä – pidettyjen luennoitsijoiden esiintymiset. ”

– Tällainen ei liberalismiin kuulu.

Aikanaan uskottiin, että Internet vapauttaa keskustelun ja nostaa kärkeen parhaat argumentit, minkä piti vaikuttaa myös päätöksentekoon.

– Muun muassa minä uskoin näin, olin liian sinisilmäinen, myönsi paneelia vetänyt kirjailija ja ex- apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, joka viihdytti yleisöä hiljaisella itseironiallaan.

– No niin, niin ei sitten käynytkään. Mutta minä optimistina ajattelen, että olemme harjoitelleet maailmanlaajuista verkkokeskustelua vasta parikymmentä vuotta. Ehkä se vielä siitä kehittyy?

Liberalismin puolustus -kirjan on toimittanut aatehistorian dosentti Ari Helo, joka vakuuttaa, ettei ole yhtäkään esseetä sensuroinut, vaikka olisi kirjoittajan kanssa täysin eri mieltä.

Esimerkkinä Helo mainitsi Jussi K. Niemelän kärjekkään esseen, joka käsittelee maahanmuuton uhkaa Suomelle. Niemelän puheenvuoro aiheesta paneelitilaisuudessa herätti yksittäisiä vastareaktioita myös yleisön joukosta.