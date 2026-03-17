Jarkko Tontti: Hölmökin näkee Ylen vasemmistovinouman

Ylen sisällöissä on vasemmistovinouma. Näin asian näkee kirjailija, runoilija ja juristi Jarkko Tontti.

– Jokainen täyspäinen ihminen, joka seuraa Yleisradion nettisivuilta sitä sisältöä, huomaa selkeän ison vasemmistovinouman. Se on niin itsestään selvää, etten tiedä, kuinka hölmö ihminen saa olla, jos sen kiistää, Tontti sanoi investointipankkiiri Sami Miettisen Neuvottelija-podcastissa.

Jaksossa keskusteltiin taloustieteilijä Heikki Pursiaisen katsauksesta, jonka mukaan noin puolet Ylen viimeisen vuoden aikana julkaisemista talouspolitiikkaa käsittelevistä vieraskolumneista oli vasemmistolaisia ja vain alle kymmenesosa oikeistolaisia. Loput hän luokitteli neutraaleiksi. Pursiainen kertoo havainnoistaan Suomen Kuvalehden kolumnissaan.

Myös Pursiainen oli Neuvottelija-podcastin vieraana. Hän sanoi, että kyse ei ole Ylen näkemyksistä, vaan katsauksessa selvitettiin Ylen vierailijakolumnien näkemyksiä.

– Missään tapauksessa tästä ei voi päätellä Ylen uutistoimituksen linjavedoista ainakaan suoraan mitään.

Hän jatkoi, että kolumnistien joukossa on muutama oikeistokonservatiivi, mutta he eivät useimmiten kirjoita talousaiheista. Heidän kirjoituksensa ovat liittyneet esimerkiksi kulttuuriin, kulttuurisotiin tai tapakulttuuriin.

– Talousoikeistolaista tai markkinaliberaalia sisältöä siellä ei juurikaan ole, Pursiainen sanoi.

Pursiainen pohti syytä sille, miksi Ylen kolumnistien kirjoitukset painottuvat vasemmalle.

– Suopea selitys on, että sinne on valikoitu kulttuurityyppejä, jotka ovat vain päättäneet kirjoittaa taloudesta, ja he eivät ole kovin hyvin informoituja, eivätkä edusta mitenkään talousajattelun valtavirtaa tai koko kirjoa.

Pursiainen pohtisi laajemmin Ylen tehtävää, jos sen ylipäänsä kuuluu julkaista mielipidesisältöjä.

– Pitääkö sen olla jonkinlainen pienoiskuva yhteiskunnasta, vai riittääkö, että mediakenttä kokonaisuutena tuo esiin myös markkinaliberaaleja näkökulmia?

– Onko todella suuri ongelma se, että Ylen palstalla yleiskulttuurin ja journalismin väki kirjoittaa hieman vasemmistolaisilta haiskahtavia talouskolumneja, kun muualla on tarjolla myös asiantuntevia toisenlaisia kolumneja? Ja missä määrin Ylen kolumnistijoukon ylipäänsä pitäisi edustaa koko ajatuskenttää? En osaa sanoa.

Yleä ehdotetaan tarkkailuun

Jarkko Tontti sanoi, että Heikki Pursiaisen katsaus on ”ison asian äärellä”.

– Mehän kaikki maksamme yleläisten palkat. Me maksamme, pidämme yllä sitä koneistoa, johon meillä ei ole mahdollisuutta sanoa, ettemme tykkää tästä, hän kuvaili.

Hän muistutti, että monissa maissa yleisradioyhtiön puolueettomuus otetaan hyvin vakavasti.

– Koko ajan valvotaan, että on tasapuolista. Onko Suomessa mitään?

Hänen mukaansa Ylen sisältöjä voisi tasapuolisuuden nimissä seurata nykyistä laajemmin ja tarkemmin.

– Miksi sellaista ei tehdä? Meillä taitaa olla Suomessa kymmenittäin journalistiikan professuureja. Miksi he eivät tutki tällaista, joka aika monia ihmisiä kiinnostaa, Tontti kysyi.

Tontti esiintyy myös itse säännöllisesti Ylen ohjelmissa, kuten Kulttuuriykkösen Perjantaistudiossa.

– Täytyy sanoa, että välillä minulle tulee Ylen vieraana semmoinen olo, että olen täällä jonain kiintiöihmisenä, kun kaikki muut vieraat ja toimittaja tunkevat jotain vasemmistoagendaa, ja olen siinä sellaisessa rumputulituksessa koko ajan, hän vitsaili.

