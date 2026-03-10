Ekonomisti kävi läpi 30 Ylen talouskolumnia – oikeistolaisia vain kaksi

Taloustieteilijä Heikki Pursiaisen katsauksen mukaan noin puolet Ylen viimeisen vuoden aikana julkaisemista talouspolitiikkaa käsittelevistä vieraskolumneista oli vasemmistolaisia ja vain alle kymmenesosa oikeistolaisia.

Pursiainen kertoo havainnoistaan Suomen Kuvalehden kolumnissaan. Kimmoke syntyi julkisesta keskustelusta, jossa etenkin ”värikkäämpi oikeisto” pitää hänen mukaansa Yleä vasemmistolaisena. Pursiainen huomauttaa myös Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n kyselystä, jossa 40 prosenttia vastaajista katsoi Ylen edustavan vasemmistolaista näkökulmaa.

– Päätin selvittää asiaa epätieteellisesti. Tutkimuskohteenani olivat Ylen sivuilla julkaistut ulkopuolisten kirjoittamat kolumnit vuoden ajalta. Kolumnit eivät toki edusta Ylen, vaan kirjoittajiensa näkemyksiä. Kolumnistivalinnoista voidaan kuitenkin päätellä jotakin. Kansan Uutisten kolumnistit ovat erilaisia kuin Kauppalehden, Pursiainen kirjoittaa.

Viime huhtikuusta lähtien Yle on julkaissut noin sata ulkopuolisten kirjoittamaa kolumnia. Pursiainen rajasi otannan kotimaan talouspolitiikkaa käsitteleviin teksteihin. Niitä jäi jäljelle noin kolmekymmentä. Ne ekonomisti jakoi oikeistolaisiin, vasemmistolaisiin ja neutraaleihin.

– Noin puolet kolumneista oli vasemmistolaisia. Pari kolumnia eli alle kymmenesosa oli oikeistolaisia. Loput luokittelin neutraaleiksi. Viimeksi mainitun jäännösryhmän koko kertoo luokittelun vaikeudesta. Esimerkiksi metsästystä puolustava mutta kapitalismikriittinen kolumni joutui neutraaliin koriin, Heikki Pursiainen avaa.

Hän summaa ”äärimmäisen epätieteellisen” tuloksensa X:ssä niin, että oikeistolaisia tai markkinaliberaaleja ääniä ei juuri ole. Tämä on kuitenkin Pursiaisen mielestä ongelma vain jos ajattelee, että julkisrahoitteisen Ylen pitäisi edustaa kaikkia näkemyksiä tasapuolisesti. Tämän matemaattinen vaatiminen taas voisi hänen mukaansa vaarantaa Ylen riippumattomuuden.