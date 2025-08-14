Jari Sarasvuo: Suomen ongelma on liian vähän varakkaita ihmisiä

Yrittäjän ja mediapersoonan Jari Sarasvuon mukaan Suomen ongelma on se, että meillä on liian vähän varakkaita ihmisiä. Sarasvuo puhuu asiasta julkisella Tiktok-videollaan. Video on katsottavissa kokonaisuudessaan artikkelin lopussa.

Hän huomauttaa, että Suomessa ylin yksi prosenttia tulonsaajista tienaa 7 700 euroa kuukaudessa nettona. Jo näillä ansioilla pääsee siis varakkaimman prosentin joukkoon. Sarasvuon mukaan juuri se on ongelma.

Hän jatkaa myös perustelemalla, miksi Suomi tarvitsee lisää varakkaita ihmisiä.

Jos Suomeen saisi noin 3 000 – 5 000 uutta miljonääriä, niin ei tarvitsisi leikata. Silloin kestävyysvaje olisi hoidettu

– Koska sinä et pääse miljonääriksi ilman, että olet mielettömän nettohyödyllinen ympäristöllesi. Joudut maksamaan nousevia palkkoja kasvavalle joukolle ihmisiä. Ja joudut maksamaan valtavasti veroja, Sarasvuo huomauttaa.

Sarasvuon mukaan hänen oma verojalanjälkensä on neljännesmiljardi euroa eli 250 miljoonaa euroa.

– 250 miljoonaa euroa vähemmän olisi syntynyt yhteiskunnalle, jos olisinkin päättänyt vastata Heleena Savelan [lehden silloinen toimituspäällikkö] kutsuun mennä Helsingin Sanomiin töihin silloin vuonna 1989.

Toimittajan uran sijasta Sarasvuo päättikin lähteä yrittäjäksi. Se näkyy nyt 250 miljoonan euron verojalanjälkenä.

– Se ei ole yhtä paljon kuin monella muulla, mutta on sekin jotain.

Sarasvuon tarkoituksena on osoittaa, että yrittämisellä on vaikutusta.

– Sillä on mieletön työllistävä vaikutus. Ja ennen kaikkea rahoittava vaikutus.

Sarasvuon näkemykset ovat saaneet laajaa kannatusta sosiaalisessa mediassa. Hänen videotaan on jakanut eteenpäin muun muassa media-alan yrittäjä Arman Alizad.

– Kiitos Jari tästä. Tämän selkeämmin ei voi sanoa miksi Suomessa on liian vähän varakkaita ihmisiä ja miksi tänne tarvitaan tuhansia miljönäärejä enemmän, Alizad kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.