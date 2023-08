Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa pitämässä puheessaan, että ulkoministeriössä nimitetään henkilö koordinoimaan Suomen osallistumista Ukrainan jälleenrakennukseen.

Pääministeri kertoi tiedotustilaisuudessa, että yksityinen sektori otetaan vahvasti mukaan työhön. Suomella on hänen mukaansa paljon annettavaa esimerkiksi rakennussektorilla, puhtaassa energiassa, digitalisaatiossa ja koulutuksessa.

– Jälleenrakennus avaa valtavia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Meidän osaamisellemme on käyttöä, Orpo sanoi.

– Tuomme yksityisen sektorin siihen voimakkaasti mukaan. Ei ole tarkoitus, että Suomen valtio lähtee rakentamaan. Me avaamme ovet ja huolehdimme ja koordinoimme suomalaisten yritysten osallistumista tähän työhön.

Orpo toivoi, että koordinaatiohenkilö saadaan nimitettyä lähiviikkojen aikana. Hän muistutti, että jälleenrakentamista tapahtuu, vaikka sota on yhä käynnissä.

Pääministeriltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa Venäjän viimeaikaisesta propagandakampanjasta Suomea vastaan.

Orpo sanoi, että ”Venäjän koventunut puhe” ei tullut yllätyksenä.

– Kun he hyökkäsivät laittomasti ja raa’asti Ukrainaan, niin sen seurauksena päätimme liityä puolustusliitto Naton jäseneksi. Oli aivan selvää, että he tulevat reagoimaan tähän. He asemoivat itseään uudelleen suhteessa Suomeen, ja kyllä mekin olemme asemoimeet itseämme uudelleen suhteessa heihin sen takia, mitä he ovat tehneet Ukrainassa, hän sanoi.

– Suomalaisilla ei ole syytä pelkoon, mutta meidän täytyy varautua ja olla valmiina erilaisiin haitantekoihin, mitä voi nyt olla odotettavissa.