Jälleen yksi puolue raottaa ovea eurolle Ruotsissa

Aikaisemmin tänä syksynä Ruotsin pääministeripuolue moderaatit linjasi olevansa valmis selvittämään Ruotsin euro-jäsenyyden mahdollisia hyötyjä. Pääministeri Ulf Kristersson sanoi lokakuussa pitävänsä outona, jos eurosta ei käytäisi Ruotsissa keskustelua. Kristerssonin mukaan moderaatit seisovat periaatteessa yhä myönteisen eurolinjansa takana, vaikka puolue onkin kunnioittanut vuoden 2003 kielteistä kansanäänestystulosta.

Nyt jälleen yksi ruotsalaispuolue on valmis selvittämään euron haittoja ja hyötyjä. Siinä missä moderaatit tukivat eurojäsenyyttä vuoden 2003 kansanäänestyksessä, kampanjoi kantansa nyt tarkistanut keskustapuolue tuolloin euroa vastaan ja kruunun säilyttämisen puolesta.

Kesksutapuolue päätti perjantaina puoluekokouksessaan haluavansa selvittää valuutan vaihtamista, mikä vastavalitun puheenjohtajan Elisabeth Thand Ringqvistin mukaan merkitsee askelta kohti myönteistä eurokantaa. Thand Ringqvist kommentoi puoluekokouksen päätöstä Dagens Nyheterille.

Thand Ringqvist ja useat muut näkyvät keskustavaikuttajat olivat ennen puoluekokousta toivoneet puolueen ottavan suoraan kantaa eurojäsenyyden puolesta. Kokousedustajat asettuivat kuitenkin puoluehallituksen varovaisemman esityksen taakse.

– Olen aikaisemmin puhunut euron puolesta, sillä se on tärkeä kysymys monille ruotsalaiselle pienyrityksille. Kun dollarista on tullut hieman heikompi maailmavaluutta ja euron asema on vahvistunut, antaisi se myös kotitalouksille paremman mahdollisuuden alhaisempiin korkoihin. Tänään seison luonnollisesti puoluehallituksen esityksen takana, Thand Ringqvist sanoi SVT:lle perjantaina.

Keskustapuolue istuu tällä hetkellä oppositiossa. Ruotsin valtiopäiväpuolueista hallituksessa istuvat liberaalit ovat vahvasti eurojäsenyyden kannalla. Valtiopävien suurimman puolueen sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson taas kertoi DN:lle viime vuonna pitävänsä eurokeskustelua ”tervetulleena” ja sanoi euron merkitsevän sekä hyötyjä että haittoja.