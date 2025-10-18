Pääministeri raottaa ovea Ruotsin eurojäsenyydelle

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on herättänyt eloa Ruotsin uinuvaan eurokeskusteluun, Svenska Dagbladet kertoo. Kristersson kertoi lehden haastattelussa torstaina olevansa valmis selvittämään valuutan hyötyjä. Kristerssonin luotsaamat moderaatit tulevat todennäköisesti asettumaan euro-selvityksen taakse puoluekokouksessaan ensi viikolla.

Ruotsissa pidettiin kansanäänestys eurosta vuonna 2003, jossa 56 prosenttia äänestäneistä halusi pitää kiinni kruunusta. Kristerssonin mukaan moderaatit ovat periaatteessa yhä euron kannalla, mutta kunnioittavat kansanäänestyksen tulosta. Hän ei haastattelussa suoraan puolla eurojäsenyyttä tai lupaile uutta kansanäänestystä, mutta sanoo ruotsalaisten joutuvan ottamaan asiaan kantaa ennemmin tai myöhemmin.

– Pidemmän päälle emme voi teeskennellä, etteikö euroa ole olemassa, hän sanoo.

Kristerssonin mukaan olisi ”outoa” jos eurosta ei käytäisi Ruotsissa keskustelua. Pääministeri sanoo allekirjoittavansa entisen ulkoministerinsä Tobias Billströmin puheet siitä, että eurojäsenyydellä Ruotsi ”maksimoisi” vaikutusvaltansa EU:ssa.

Euroopan kilpailukyvyn vahvistaminen on kuitenkin euroa tärkeämpi kysymys, Kristersson painottaa.

Jo pitkään eurojäsenyyttä kannattanut hallituspuolue liberaalit on ottanut Kristerssonin puheet ilolla vastaan. Puolue haluaa valuutanvaihdon seuraavan porvarihallituksen agendalle, puheenjohtaja Simona Mohamsson ilmoitti torstaina.