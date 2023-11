”Jälleen esimerkki salamyhkäisestä valmistelusta” – Mepin mukaan EU ei jätä metsiä rauhaan

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaan (kok./EPP) mukaan EU:n komissio ”ei jätä metsiä rauhaan”, vaan se on julkistanut uuden asetusehdotuksen.

– Lainsäädäntökausi vetelee viimeisiään, mutta vauhti metsiin vaikuttavien aloitteiden suhteen ei ole hidastunut. Vielä viime viikolla komissio julkisti asetusehdotuksen koskien metsien monitorointia, hän kertoo X-viestialustalla.

Sarvaamaa kirjoittaa kolumnissaan Maaseudun Tulevaisuudessa, että esitys on jälleen täydellinen esimerkki salamyhkäisestä valmistelutyöstä, jossa demokratian peruspilareita ei täysin kunnioiteta.

– Alun perin komissio viesti halustaan auttaa jäsenmaita, ja osa tämän jopa uskoi.

Todellisuudessa komission väitteistä huolimatta sidosryhmiä on konsultoitu vähintään yksipuolisesti ja vuodetusta versiosta paistaa vahva valvontahalu, Sarvamaa katsoo.

Hänen mukaansa komissiosta vuodettiin hiljattain aloitteen sisältö, josta paljastuu, että kansalaisia ja sidosryhmiä ei ole kuunneltu.

– Vuodettu versio on esimerkiksi sisältänyt yli 30 indikaattoria, joiden kerääminen voisi pahimmassa tapauksessa valua jopa metsänomistajalle itselleen. Näiden lisäksi aloite sisältää liudan delegoituja säädöksiä eli sillä pyritään lisäämään komission lainsäädäntövaltaa entisestään. Dataa tultaisiin käyttämään aloitteen sisältämään pitkän välin metsäsuunnitteluun.

– Tällainen lainvalmistelu Euroopan tasolla ei kerta kaikkiaan käy laatuun.

Sarvamaan mukaan usein metsäaloitteisiin liittyvät yksityiskohdat kohahduttavat Suomessa vasta, kun jokin räikeä yksityiskohta on jo menossa läpi EU-päätöksentekomankelista – joskus metsiin liittyviä ”viritelmiä” on onnistuttu torppaamaan parlamentissa ennen kuin asia on nähnyt edes päivänvaloa.

– On äärimmäisen tärkeää äänestää tulevissa EU-vaaleissa niitä ehdokkaita, jotka jaksavat jatkaa Suomen metsätaistelua kansallisen päätäntävallan säilyttämiseksi, Sarvamaa sanoo.