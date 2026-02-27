Jään päällä vettä – jalkakäytävät muuttuivat vaarallisiksi

Suomen länsiosissa tulee perjantaina vesi- ja tihkusateita, muualla maassa sataa räntää tai lunta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan vesi-ja lumisateen rajalla voi sataa myös jäätävää tihkua. Päivän aikana lumisadealue liikkuu kohti koillista.

Vaarallisesta liikenne- ja jalankulkusäästä varoitetaan lähes koko maassa. Onnettomuusriski on kohonnut lumi- tai räntäsateen ja sään lauhtumisen vuoksi. Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee.

Jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita, koska niillä olevan jään päällä on vettä. Kevyen liikenteen väylät ovat laaja-alaisesti erittäin liukkaita, ja liukastumisriski on huomattava.

Tuoreen kuukausiennusteen mukaan tilanne jatkuu lähes keväisenä vielä maaliskuun alussa. Forecan mukaan maaliskuu alkaa ajankohtaan nähden lauhassa säässä, ja keväisen tuntuiset päivät vähintään käväisevät Suomessa.

Polaaripyörteen jokakeväinen lopullinen hajoaminen voi olla edessä jo nyt maaliskuun aikana, mutta sen vaikutus Suomeen ei ole varma. Sään ennustettavuus on siis tuleville viikoille melko heikko.

Loppuviikon aikana sää on aiempaa tuulisempaa ja huomattavasti lauhempaa. Sateita liikkuu Suomessa lännestä itään. Maan etelä- ja keskiosassa tulee lunta, räntää, vettä sekä jäätävää sadetta, kun taas Lapissa suurin osa sateesta on lunta.

Lämpötilan nollaraja nousee perjantaina ja lauantaina Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen asti, ja maan etelä- sekä keskiosassa on pääasiassa 0–5 lämpöastetta. Pakkanen pysyy päivisin Lapissakin enimmäkseen 1–10 asteessa.

Tuulinen ja lauha sää on laskenut pörssisähkön hintaa viime viikkoja alemmalle tasolle. Torstain keskihinta oli 6,44 senttiä kilowattitunnilta ja perjantain keskihinta on 8,47 senttiä.