Itsenäisyyspäivää vietetään harmaassa säässä

Itsenäisyyspäivää vietetään harmaassa, pilvisessä ja sateisessa säässä, kertoo Foreca.
Lauantaina etelästä leviää maan keskiosaan asti vesisateita. Muualla on enimmäkseen poutaa, mutta Lapissa voi sataa paikoin vähän lunta.
Päivälämpötila on lauantaina maan etelä- ja keskiosassa 0–4 astetta. Pohjoisessa on pakkasta 1–10 astetta.
Foreca kertoo, että idän ja kaakon välinen tuuli voimistuu koko maassa kohtalaiseksi.
Sunnuntaina etelässä sataa vettä ja maan keskiosassa voi sadella myös lunta. Pohjoisessa on ennusteen mukaan enimmäkseen pilvipoutaa ja pakkasta.
Ensi viikolla sää voi Forecan mukaan kylmetä hieman, mutta suuria muutoksia säähän ei ennusteissa näy. Harmaa sää siis jatkuu.
