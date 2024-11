Itärajan välineellistetyn maahantulon torjuntaan hätäapurahoitusta EU:lta

Euroopan komissio on myöntänyt Rajavartiolaitokselle 16 miljoonan euron hätäapurahoituksen käytettäväksi itärajan välineellistetyn maahantulon torjumisesta aiheutuneisiin ylimääräisiin kuluihin.

Rahoituslähteenä on EU:n sisäasioiden rahastoihin lukeutuva rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI).

Myönnetty hätäapurahoitus kohdistetaan tilanteen hallinnasta aiheutuneisiin ylimääräisiin henkilöstökuluihin, matka- ja majoituskuluihin sekä erilaisiin palvelu- ja välinehankintoihin, joilla on vahvistettu itärajan valvontaa sekä välineellistetyn maahantulon torjuntaan liittyviä järjestelyjä rajanylityspaikoilla.

Tilanteen hallitsemiseksi Rajavartiolaitos on tehostanut rajavalvontaa ja -tarkastuksia sekä tiedustelua, mikä on parantanut ja tarkentanut tilannekuvaa. Nämä toimet ovat vaatineet muun muassa henkilöstöresurssien lisäyksiä, tiedotteessa todetaan.

Rajavartijoita on kohdennettu tilanteen mukaisesti koko valtakunnan alueella riskiarvioiden mukaisesti ja Rajavartiolaitos on hyödyntänyt ei vakinaisessa palveluksessa olevasta henkilöstöstä muodostettua reserviään.

Rajanylityspaikoilla ja itärajalla on toteutettu tilapäisiä tila- ja estelaiteratkaisuja, joilla on varmistettu valmiudet suurtenkin ihmisjoukkojen hallintaan. Lisäksi erilaisin välinehankinnoin on tehostettu rajavalvontaa ja parannettu rajavartijoiden kalustoa.

Välineellistetyn maahantulon ensimmäiset merkit olivat havaittavissa jo kesällä 2023, mutta syksyn edetessä ilmiö voimistui ja marraskuussa 2023 hallitus päätti kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä tietyille itärajan rajanylityspaikoille ja muiden rajanylityspaikkojen sulkemisesta väliaikaisesti.

Välineellistetyn maahantulon jatkuessa kaikki rajanylityspaikat suljettiin ensin väliaikaisesti ja myöhemmin huhtikuussa 2024 toistaiseksi.