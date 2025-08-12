Itärajaa auki vaativat seisovat torilla 18 tuntia – haluavat valtuuston ajamaan asiaansa

Itärajan avaamista vaativa kansaliike aikoo seisoa matkalaukkujen kanssa Lappeenrannan torilla kokonaisen yön ja seuraavan päivän. Rajat auki -liikkeen mukaan mielenosoituksen kesto määrittyy sen mukaan, että pisimmillään Viron ja Venäjän välisellä Narvan rajanylityspaikalla jonotus voi kestää 18 tuntia.

Mielenosoittajia kannustetaan tuomaan mukanaan matkalaukku.

– Laukku edustaa sinua tai muita, jotka eivät voi matkustaa Viron, Norjan tai Turkin kautta, mielenosoituskutsussa lukee.

Mielenosoitus tapahtuu elokuun viimeisenä ja syyskuun ensimmäisenä päivänä.

Tapahtuman aikana allekirjoitetaan valtuustoaloite Lappeenrannan kaupunginvaltuustolle, jossa vaaditaan että Lappeenrannan kaupunki vetoaa ministeriöihin Nuijamaan rajanylityspaikan avaamiseksi ja ryhtyy ottamaan yhteyttä muihin itärajan kuntiin jotta nämä vaatisivat samaa. Valtuustoaloitteen luonnoksessa perustellaan, että Lappeenrannassa asui vuoden 2024 lopussa 3 379 venäjänkielistä asukasta joille perhesiteiden ylläpitäminen on keskeinen ihmisoikeus.

Itärajan avaamista vaativat ihmiset järjestivät edellisen mielenosoituksen elokuun alussa ajamalla Lappeenrannasta autoilla Nuijamaalle. Tapahtumaan osallistui alle sata autoa.

Keskeinen tapahtumajärjestäjä sekä elokuun automielenosoituksessa että seuraavassa matkalaukkumielenosoituksessa on sdp:sta että Vasemmistoliitosta erotettu lappeenrantalainen Ivan Deviatkin. Itärajan sulkua vastustavaa Aleksanterinliittoa perustamassa ollut ja siitä myöhemmin eronnut Deviatkin on erotettu molemmista puolueista, sillä hän ei ole suostunut tuomitsemaan Venäjän Ukrainassa käymää hyökkäys- ja tuhoamissotaa. Nykyään Deviatkin on Lappeenrannan kaupunginvaltuutettuna omassa valtuustoryhmässään, jonka nimi on Lappeenrannan inklusiivinen demokratia.

Deviatkin ja muut tapahtumien järjestäjät ovat kertoneet saaneensa elokuun autotapahtumasta paljon hyvää palautetta ja aloitteita järjestää lisää tapahtumia muissakin kunnissa. Palautetta on antanut innokkaasti ainakin viime vuonna Venäjän kansalaisuuden hankkinut dosentti Johan Bäckman, joka lähetti elokuun autotapahtumaan pitkäaikaisen avustajansa tekemään videoita ja haastatteluja. Omissa sosiaalisen median kanavissaan Bäckman on käsitellyt elokuun tapahtumaa runsaasti ja jakanut monia avustajansa tekemiä videoita.

Bäckman tunnetaan erityisesti Venäjän nykyhallinnon myötäilystä sekä tavastaan tarjota asiantuntemustaan näennäisenä ”ihmisoikeusaktivistina” Venäjän propagandamedian käyttöön.

Aiemmin, Venäjän vallattua Krimin niemimaan Ukrainalta ja ryhdyttyä organisoimaan ja tukemaan Itä-Ukrainaan näennäistä separatistiliikettä Johan Bäckman julisti itsensä näiden ”separatistialueiden” viralliseksi suurlähettilääksi Suomessa. Myöhemmin hän yritti myös ostaa suomalaisen radioaseman propagandan levittämiseksi. Hankkeen epäonnistuttua hän onnistui istuttamaan propagandan tuotantoa lyhyeksi ajaksi paikallisradio Järviradion aalloille. Hän perusti myös häirintämielessä yhdistyksen, joka pyrki erehdyttämään EU:n hybridiuhkien torjuntakeskuksen viiteryhmiä altistamaan itsensä tämän valeyhdistyksen jakamalle Venäjän informaatiovaikuttamiselle.

Elokuun mittaan Johan Bäckman on pyrkinyt saamaan ajamalleen agendalle näkyvyyttä myös itärajan avaamista kannattavien ja mielenosoituksia järjestävien ihmisten sosiaalisen median ryhmissä. Vahvistamattomien tietojen mukaan Bäckman asuu nykyään Venäjän puolella Petroskoissa.