Itämerellä massiivista GPS-häirintää, peittää Ruotsin eteläkärjen

Eteläisellä Itämerellä on havaittu massiivista GPS-häirintää.

Satelliittipaikannuksen toimintaa avoimista lähteistä seuraavat ovat kiinnittäneet asiaan huomiota sosiaalisessa mediassa viime päivinä.

Häirinnän laajuus ilmenee yllä näkyvästä kuvasta. Häiriöt näyttäisivät ulottuvan mereltä Ruotsin eteläiseen kärkeen. GPS:n toiminta on häiriintynyt myös isoilla alueilla Puolan Valko-Venäjän rajan lähellä ja maan pohjoisrannikolla.

Häiriöiden syy on ainakin avointen lähteiden perusteella toistaiseksi hämärän peitossa.

GPS-järjestelmän tilaa seuraavaa gpsjam-sivustoa pyörittävä John Wiseman kertoo X-palvelussa, ettei vastaavia häiriöitä ole havaittu alueella ainakaan viimeiseen vajaaseen kahteen vuoteen, jona aikana palvelu on ollut toiminnassa.

Häiriötilannetta voi tarkastella kartalta tämän linkin takaa.

There has been persistent GNSS/GPS-disturbances over an area in south-east Baltics since Dec 15.

Recent solar storms can not explain it.

About 4% of air-traffic is affected, up from a normal 0% for this area.

Cause is unknown. pic.twitter.com/Jvlf648WaL

— Markus Jonsson (@auonsson) December 25, 2023