Italian presidentin veljen surmanneet mafiosot selvillä 45 vuoden jälkeen

Italian istuvan presidentin Sergio Mattarellan veljen, Sisilian maakuntaparlamentin puhemies Piersanti Mattarellan murhan uusissa tutkimuksissa epäiltyinä on kaksi Sisilian mafian Cosa Nostran tappajaa. He ovat Antonino Madonia ja Giuseppe Lucchese, uutisoi Giornale di Sicilia.

Ampujana toimi Madonia ja pakoautoa ajoi Lucchese. He olivat tuolloin vain 20-vuotiaita mutta kovassa nousussa Cosa Nostran hierarkiassa. Vuonna 1989 Lucchese kohosi Ciaculli-Brancaccion mafian hallintoalueen (mandamento) päälliköksi (capomandamento) nousten samalla Cosa Nostran komission jäseneksi. Madonia puolestaan kohosi Resuttanan capomandamentoksi 1988 ja niin ikään komission jäseneksi.

Madonia pidätettiin vuonna 1989 ja Lucchese 1990, mistä lähtien he ovat istuneet telkien takana. Molemmilla on useita elinkautisia rangaistuksia kymmenistä tekemistään murhista 1980-luvun alusta lähtien. Brancaccion mafiaperheeseen kuuluvaa Lucchesea on syytetty 50 murhasta. Hänen kumppaniaan Madoniaa Resuttanan mafiaperheestä on niin ikään syytetty kymmenistä murhista.

He osallistuivat useiden korkea-arvoisten henkilöiden tappamiseen Palermossa komission käskystä.

Listaan kuuluvat muun muassa terroristijärjestö Punaisten prikaatien kukistaja, karabinieerikenraali Carlo Alberto Dalla Chiesa, hänen vaimonsa Emmanuela Setti Carraro ja henkivartija Domenico Russo, kansanedustaja Pio La Torre, mafianvastainen tuomari Rocco Chinnici ja kaksi hänen henkivartijaansa sekä Palermon liikkuvan poliisin varapäällikkö Ninni Cassarà ja hänen apulaisensa Roberto Antiochia.