Italialaistutkijat löysivät Suomesta maailman vanhimman pensaan

Tutkijoiden löytämä kataja on ikämäärityksen mukaan alkanut kasvaa Utsjoella vuonna 260 ja kasvi on kuollut vuonna 1906. Todennäköisesti sen kasvu on alkanut jopa aiemminkin, sillä kasvin kaikkia elinvuosia on lähes mahdotonta laskea.

Kyseessä on maailman vanhin vuosirenkaita laskemalla määritetty pensas ja vanhin tällä menetelmällä ikämääritetty puuvartinen kasvi Euroopassa.

– Kataja on maailmalla laajimmalle levinnyt puulaji. Sitä kasvaa aina Alaskasta Etnaan ja Japanista Skotlantiin, aina merenpinnan tasolta kasvillisuuden ylärajoille. Kataja on erittäin monipuolinen laji, joka sietää paahtavia lämpötiloja ja kuivuutta esimerkiksi hiekkadyyneillä, mutta kestää myös todella kylmiä olosuhteita jäätiköiden lähellä. Ja nyt se on näiden ennätysten lisäksi vielä maailman vanhin pensas, toteaa tutkimusryhmään kuulunut Marco Carrer Padovan yliopistosta.

Tutkijat löysivät katajan vieraillessaan Utsjoella Turun yliopiston Kevon tutkimusasemalla. He löysivät kasvin viiden kilometrin päästä tutkimusasemalta vuonna 2021. Silloin he määrittivät kyseisen katajan iäksi 1242 vuotta.

He kuitenkin palasivat Utsjoelle vuonna 2024 ja saivat silloin tarkennettua ikämääritystä, jolloin katajan iäksi paljastui huimat 1647 vuotta. Lisäksi tutkimusryhmä löysi Utsjoelta neljä muutakin yli tuhat vuotta vanhaa katajaa.

– Tiettävästi Suomen vanhin kataja ja vanhin puuvartinen kasvi oli ennen tätä löytöä 1070-vuotias Lemmenjoelta löydetty yksilö. Suomen katajien ikäennätys parani siis kerralla lähes 600 vuodella, sanoo Kevon tutkimusaseman johtaja Otso Suominen Turun yliopistosta.

Tutkimusryhmä tutki arktisten ja subarktisten alueiden vanhoja katajia Suomen lisäksi Grönlannissa, Islannissa, Färsaarilla, Norjassa, Ruotsissa ja Pohjois-Uralilla. Utsjoen lisäksi yli tuhat vuotta vanhoja katajia löytyi Abiskon tutkimusaseman läheltä Kiirunasta, Ruotsista.

– Tutkimme puiden renkaita, joista saa arvokasta tietoa ilmaston muutoksista ja kasvillisuuden kehityksestä. Kaukana pohjoisessa puut kuitenkin alkavat väistyä pienempien kasvien tieltä. Siksi meidän oli tarpeen keskittyä hyvin yleiseen ja pitkäikäiseen lajiin, joka pystyy kuitenkin tuottamaan renkaita puiden tavoin: kataja oli täydellinen tutkimuksiimme, kertoo tutkimusryhmään kuulunut Angela Luisa Prendin Padovan yliopistosta.

Tutkijoiden oli mahdollista laskea yksittäisen katajan kasvun tarkat kalenterivuodet vertaamalla ristiin useiden samalta alueelta kerättyjen vanhojen katajien vuosirenkaita.

Katajien avulla tutkijat voivat tarkastella esimerkiksi tuhansia vuosia sitten tapahtuneita ilmaston vaihteluita, poikkeuksellisia sääilmiöitä tai muita katajan kasvuun vaikuttaneita tapahtumia. Tietoja voidaan hyödyntää myös arkeologisten puumateriaalilöytöjen tarkkaan ajoittamiseen.