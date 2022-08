Italia saa ison osan EU:n elpymisrahoista – mutta pitääkö talouskuri?

Kesäkuussa moni jännitti, kuinka paljon Euroopan Keskuspankki, EKP nostaisi ohjauskorkoaan. Ennen kuin EKP ennätti nostaa ohjauskorkoaan, niin Italiassa syttyi hallituskriisi. Italian pääministeri Mario Draghi ilmoitti eroavansa, mikäli ei saa toisen hallituspuolueen Viiden tähden liikkeen tukea taakseen 23 miljardin arvoiselle tukipaketilleen inflaatiota vastaan.

Moni odotti, että EKP ei nostaisikaan korkoa odotusten lailla, koska tilanne oli Italiassa tulenarka. Toisin kuitenkin kävi ja EKP päätyi nostamaan ohjauskorkoaan 0,25 prosentin sijasta puoli prosenttia. Näin siitäkin huolimatta, että sen pelättiin syöksevän Italian kriisiin. Toimet mahdollisti EKP:n kehittämä uusi työkalu.

– Syy, miksi EKP poikkesi aikaisemmasta linjastaan, on se, että nyt EKP:n uuden työkalun avulla voidaan hoitaa Italian kaltaisten velkaantuneiden maiden tilanteita. Korkojen nousu ja inflaatio vaativatkin tällaista politiikkaa, sanoo Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich Verkkouutisille.

Uusi työkalu mahdollistaa, että maiden valtion lainojen korot eivät nouse liian korkeiksi. Korkotasojen vertailumaana toimii von Gerichin mukaan pääasiassa Saksa. Uutta työkalua ei ole tarkoitettu vain kertakäyttöiseksi vaan se kuuluu EKP:n työkalupakkiin jatkossakin. Työkalua ei kuitenkaan tulla käyttämään kaikissa tilanteissa.

– EKP on asettanut liudan ehtoja, jotka täytyy täyttää. Jos EKP näkee, että maa kärsii itsestään riippumattomista syistä EKP:n uudesta korkopolitiikasta, niin sellaisissa tilanteissa uutta työkalua voidaan käyttää korkojen alas painamiseksi, von Gerich sanoo.

Italia on tunnettu kaikkea muuta kuin vastuullisesta talouspolitiikastaan. Mario Draghin, joka on entinen EKP:n pääjohtaja, toivottiin muuttavan Italian suunnan.

Draghi on luonut lisää uskoa Italian talouspolitiikkaan myös Italian ulkopuolella.

– Draghin aikana Italia on täyttänyt EKP:n ehdot. Pieni huoli on siitä, millainen hallitus Italiaan tulee syksyn vaalien jälkeen ja täyttääkö Italia enää EKP:n ehtoja. Se on hyvä testi myös tälle uudelle työkalulle, von Gerich sanoo.

– Jos yksittäinen maa haluaa olla tukkanuottasilla EU:n kanssa, niin silloin EKP:nkin on vaikea tulla auttamaan.

Von Gerich kuitenkin muistuttaa, että Italialla on monta miljardia syytä jatkossakin pitäytyä Draghin linjaamassa talouspolitiikassa. Italia on saamassa leijonan osan EU:n elpymisrahoista ja vastuulliseen taloudenpitoon sitoutuminen on yksi tämän rahan saamisen ehdoista.

– Tämä on yksi lisäporkkana sille, miksi Italia ei tulevaisuudessakaan tule varmasti täysin poikkeamaan siitä, millaisia sääntöjä EU vaatii.

Jan Von Gerichin mukaan on mielenkiintoista nähdä, että onko EU:lla tai sen komissiolla kanttia sanoa Italialle, ettei se täytä elpymispaketin ehtoja. Hän ei kuitenkaan usko, että EU tai EKP tulee loputtomiin asti katsomaan Italian sooloilua. Von Gerich muistuttaa, että EKP:n tehtävä on ylläpitää finanssipolitiikka sekä pitää huolta siitä, ettei euro hajoa.

Vaikka se ei ole todennäköistä, niin pahimmillaan Italian kriisi saattaa aiheuttaa kriisin, joka vaikuttaa myös Pohjolaan asti. Jos EKP ja Italia eivät pääsisi syystä tai toisesta yhteisymmärrykseen yhteisestä linjasta, se ei aiheuttaisi von Gerichin mukaan lisää epävarmuutta EU:n alueelle.