Itä-Ukrainassa kytee: Vladimir Putin uhkaa menettää ”separatistien” tuen

Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkaa menettää Itä-Ukrainan separatistijohtajien tuen, arvioi Ukrainan sotaa seuraava ajatushautomo Institute for the Study of War. Useat entisten nukketasavaltojen johtohenkilöt ovat ajatushautomon mukaan turhautuneita Venäjän huonoon sotamenestykseen. Venäjä liitti todellisuudessa Ukrainalle kuuluvat alueet kansainvälisen oikeuden vastaisesti itseensä syksyllä.

Niin kutsutun Donetskin kansantasavallan ex-puolustusministeri Igor Girkin on arvostellut Putinia epäonnistumisesta Donetskissa, vaikka alueen siviilien suojeleminen oli virallisesti yksi Venäjän ”erikoisoperaation” tavoitteista. Girkin arvosteli etenkin Putinin viimeaikaisia puheita operaation, eli todellisuudessa Venäjän hyökkäyssodan, suunnitelmien mukaisesta etenemisestä. Vain Putin ja Venäjän puolustusministeriö näkevät sodan onnistuneena, separatistijohtaja kritisoi.

Samoilla linjoilla on myös kansantasavallan entinen turvallisuusministeri Alexander Khodakovsky, jonka mukaan Putinin presidenttikausi ei ole ollut ”täysin onnistunut”. Tämän kaltainen julkinen arvostelu Venäjän nykyjohtoa vastaan Itä-Ukrainan separatistien suunnalta on ISW:n mukaan ennenkuulumatonta, ja saattaa kieliä suuremmasta sodanjohdon ja Venäjän ja Itä-Ukrainan veteraanipiirien välisestä kuilusta. Venäjällä on sodan aikana noussut vaikutusvaltaiseen rooliin nationalistinen mikrobloggaajien joukko, jonka pitäminen tyytyväisenä on Putinille entistä vaikeampaa.

ISW kertoo myös, brittiläisen The Times-sanomalehteen viitaten, että Yhdysvallat ei enää kehota Ukrainaa olemaan iskemättä sotilaskohteisiin Venäjällä. Pentagonin nimettömän virkamiehen mukaan linjanmuutoksen syynä ovat Venäjän voimistuneet iskut Ukrainan siviiliväestöä ja kriittistä infrastruktuuria kohtaan. Myös huoli sodan mahdollisesta eskaloitumisesta ovat Pentagonissa laantuneet, virkamies kertoo.