IT-virhe paljasti venäläisen öljyn jättimäisen salakuljetusringin

Tietotekninen virhe on paljastanut laajan salakuljetusringin, jonka epäillään siirtäneen vähintään 90 miljardin dollarin (noin 76 miljardia euroa) arvosta venäläistä öljyä. Verkostolla on myös keskeinen rooli Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan rahoittamisessa, uutisoi selvityksen tehnyt Financial Times.

FT kertoo tunnistaneensa 48 näennäisesti erillistä yhtiötä, jotka toimivat eri osoitteista mutta näyttävät operoivan yhdessä erityisesti öljy-yhtiö Rosneftin öljyn alkuperän peittämiseksi.

Verkosto paljastui, koska kaikkia yhtiöitä yhdisti sama yksityinen sähköpostipalvelin. FT kertoo, että se löysi 442 verkkotunnusta, joiden julkiset rekisteröinnit osoittivat sähköpostien kulkevan saman palvelimen kautta. Tämä viittaa siihen, että yhtiöillä on yhteiset taustatoiminnot.

Öljyn kierrättäminen kolmansien osapuolten kautta voi peittää sekä kauppojen todelliset osapuolet sekä maksetut hinnat. Venäläisen raakaöljyn alkuperän piilottaminen on lisääntynyt sen jälkeen, kun Yhdysvallat asetti öljy-yhtiöt Rosneftin ja Lukoilin pakotteiden kohteeksi lokakuussa 2025.

Verkostoon kuulunut aiemmin tuntematon yhtiö Redwood Global Supply on FT:n mukaan noussut pakotteiden voimaantulon jälkeen venäläisen raakaöljyn suurimmaksi yksittäiseksi viejäksi.

FT yhdisti yhtiöitä verkostoon vertaamalla verkkotunnuksia Venäjän ja Intian tulliasiakirjoissa esiintyviin nimiin. Esimerkkinä se mainitsee dubailaisen Foxton FZCO:n, joka on Venäjän vienti-ilmoituksissa merkitty ostaneen öljyä 5,6 miljardilla dollarilla sekä Advan Alliancen, jonka kerrotaan myyneen 1,5 miljardin dollarin edestä venäläistä öljyä Intiaan.

FT arvioi, että tulliasiakirjojen perusteella verkoston kautta kulkeneen öljyn arvo ylittää 90 miljardia dollaria. Kokonaismäärä voi olla tätäkin suurempi, koska tullitiedot ovat puutteellisia.

Lehden mukaan verkoston suuri yhtiömäärä selittyy toimijoiden lyhyellä elinkaarella: tullitietojen perusteella yhtiöt ovat aktiivisia keskimäärin vain noin kuusi kuukautta, minkä jälkeen ne vaihtuvat uusiin. Tämä vaikeuttaa pakotevalvontaa. Kahdeksan verkoston toimijaa on jo EU:n, Yhdysvaltain tai Britannian pakotteiden kohteena.

FT:n mukaan yli 80 prosenttia Rosneftin meritse viedyistä öljytoimituksista kulki verkoston kautta marraskuussa 2024.

Toimintamalli näyttää jakautuvan niin, että osa yhtiöistä ostaa öljylastit ja osa myy niitä eteenpäin markkinoille, kuten Intiaan ja Kiinaan. Joissakin tapauksissa toimituksia kierrätetään Arabiemiraattien kautta, ja öljy on kirjattu yleisnimillä eikä tarkalla laatuluokituksella. Monilla yhtiöillä ei ole verkkosivuja tai yhteystietoja, mikä tekee niiden jäljittämisestä vaikeaa.