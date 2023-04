ISW:n mukaan Ukrainan joukot Dneprjoen itärannalla

Ukraina on onnistunut sillanpääaseman rakentamisessa Dnperjoen itärannalle, kertoo Institute for the Study of War (ISW). Sivusto perustaa tietonsa avoimiin lähteisiin, kuten sosiaalisen median julkaisujen paikantamiseen ja satelliittikuviin.

Vahvistettua tietoa Ukrainalaisten asemista ei ole. Ukrainan tavoitetta tai joukkojen määrää joen itäpuolella ei myöskään ISW:n mukaan ole tiedossa.

Ukrainan joukot ovat ylittäneet joen Oleshkyn pohjoispuolella, joka sijaitsee noin seitsemän kilometriä Hersonista lounaaseen. Venäläisten sotaa seuraavien sosiaalisen median lähteiden mukaan ukrainalaiset ovat pitäneet aseman viikkojen ajan ja muodostaneet alueelle huoltoreitin.

Ukrainalaisten kerrotaan myös häiritsevän Venäjän huoltolinjoja ja asemia alueella.

Ukrainan mahdollisen onnistumisen takana on joidenkin arvioiden mukaan Venäjän tykistön heikko suorituskyky, mikä salli ukrainalaisten pystyttää asema joen itäpuolelle.

On mahdollista, että Venäjä keskittyy puolustuslinjojen rakentamiseen kaupunkialueelle, minkä vuoksi Ukraina on onnistunut rakentamaan sillanpääaseman ilman suurta vastarintaa. Ukrainan kyky ja halu säilyttää asema joen itäpuolella on ISW:n mukaan epävarma.