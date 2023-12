Venäjä ylläpitää maksimalistisia tavoitteita Ukrainassa

– Venäjä ylläpitää maksimalistisia tavoitteitaan Ukrainassa eikä ole kiinnostunut vilpittömässä mielessä käytävistä neuvotteluista huolimatta raporteista, joiden mukaan länsimaiset virkamiehet alkavat olla alttiimpia mahdollisille Ukrainan ja Venäjän neuvotteluille sodan lopettamiseksi, toteaa Institute for the Study of War (ISW) tuoreessa arvioinnissaan.

ISW:n analyytikoiden mukaan Joe Bidenin hallinnon virkamies ja eurooppalainen diplomaatti kertoivat Politicolle 27. joulukuuta julkaistussa artikkelissa, että Bidenin hallinto ja EU:n viranomaiset ovat siirtämässä painopistettä Ukrainan täydellisen voiton tukemisesta Venäjää vastaan Ukrainan aseman parantamiseen oletetuissa mahdollisissa neuvotteluissa.

Politico huomautti, että tällaiset neuvottelut todennäköisesti pakottaisivat Ukrainan luovuttamaan alueita Venäjälle.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov väitti 27. joulukuuta, että länsi aikoo jäädyttää Ukrainan sodan ja muotoilla sen sitten voitoksi ja kysyi retorisesti, mitä voittoja Yhdysvallat saavutti Vietnamissa, Afganistanissa ja Irakissa yrittäessään samaa.

ISW:n mukaan Lavrovin viittaukset Yhdysvaltojen osallisuuteen Vietnamissa, Afganistanissa ja Irakissa viittaavat siihen, että Lavrov pitää länsimaista keskustelua sodan jäädyttämisestä ja mahdollisista Ukrainan neuvotteluista Venäjän kanssa lännen halukkuudesta hyväksyä Ukrainan tappio.

– Lavrovin lausunto on myös sopusoinnussa Venäjän viranomaisten viimeaikaisten lausuntojen kanssa, joiden mukaan Venäjä ei ole kiinnostunut sodan jäädyttämisestä tai rehellisten neuvottelujen aloittamisesta ja jatkaa laajentumistavoitteitaan ja pyrkimyksiään ”demilitarisoida” Ukraina, ajatushautomo pohtii.

ISW arvioi aiemmin, että väliaikainen tulitauko antaisi Venäjän armeijalle todennäköisesti aikaa valmistautua uuteen hyökkäykseen Ukrainaa vastaan, ja että Venäjä säilyttäisi lopulta samat maksimalistiset tavoitteet uudelle hyökkäykselle.