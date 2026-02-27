Israelin suurlähettiläs kehottaa USA:n diplomaatteja lähtemään pois heti

Yhdysvaltojen Israelin-lähettiläs kehottaa diplomaatteja lähtemään heti. Jos aiotte lähteä, kannattaa lähteä tänään, suurlähettiläs ohjeisti lähetystön henkilökuntaa perjantaina lähettämässään viestissä.

Viestistä kertoo New York Times.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lähettiläs Mike Huckabee kehotti poistumisesta kiinnostuneita etsimään lennon mihin tahansa kohteeseen, johon he voivat varata matkan. Kehotus nimittäin todennäköisesti johtaa suureen lippujen kysyntään, lähettiläs arvioi.

– Keskity hankkimaan paikka mihin tahansa, josta voit sitten jatkaa matkaa Washingtoniin, mutta priorisoi sitä, että pääset nopeasti pois maasta, viestissä luki New York Timesin mukaan. Lähettiläs lisäsi, että vaikka seuraaville päiville voi olla lentoja mutta voi myös olla, että niitä ei ole.

Lähettilään mukaan paniikkiin ei ole syytä, mutta lähtöä suunnittelevien kannattaa tehdä se mieluummin ajoissa. Hollantilainen KLM-yhtiö on jo ainakin keskeyttänyt lennot Israeliin, joka on todennäköisin vastaisku kohde tilanteessa, jossa Yhdysvallat saattaa iskeä Iraniin.

Yhdysvaltojen diplomaatteja Israelissa koskee perjantaista alkaen authorized departure -sääntö. Sen mukaan ei-välttämättömät diplomaatit perheineen voivat poistua maasta Yhdysvaltojen ulkoministeriön kustannuksella.

Myös Suomen ulkoministeriö on päivittänyt matkustustiedotetta Israeliin keskiviikkona. Ulkoministeriön mukaan sotatoimien puhkeaminen ei ole poissuljettua, ja nopeat muutokset lentoliikenteessä ovat mahdollisia. Ministeriö kehottaa Israelissa olevia suomalaisia pysyttelemään selvillä lähimmän väestönsuojan sijainnista. Keskiviikkona myös Australia ilmoitti, että sen diplomaattien perheenjäsenien tulisi poistua Israelista ja Libanonista.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Iran ja Yhdysvallat päättivät torstaina kuusi tuntia kestäneet neuvottelukierroksen Genevessä ilman diplomaattista läpimurtoa eikä umpikujaa Yhdysvaltojen vaatimusten suhteen, joiden mukaan Teheranin on purettava ydinohjelmansa kokonaan.

Iranin virkamiehet ja Omanin sovittelijat sanoivat New York Timesin mukaan, että osapuolet sopivat jatkavansa neuvotteluja ensi viikolla sodan välttämiseksi. Yhdysvaltojen neuvottelijat Steve Witkoff ja Jared Kushner eivät kuitenkaan kommentoineet neuvottelujen menestystä millään tavoin. Myös Valkoinen talo pysyi vaiti.

New York Timesin lähteiden mukaan Donald Trumpin harkitsemien vaihtoehtojen joukossa ovat alustavat kohdennetut iskut sotilas- ja ydinkohteisiin Iranissa pakottaakseen hallituksen antamaan enemmän myönnytyksiä sopimukselle. Jos tämä ei riittäisi, voitaisiin iskuja jatkaa ja laajentaa ja luoda samalla olosuhteita Iranin islamistihallinnon kaatamiseksi.