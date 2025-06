Israelin kommandojen väitetään räjäyttäneen Iranin ballististen ohjusten saattueen tielle

Israelin tiedustelupalvelu Mossadin erikoisryhmien on kerrottu suorittaneen useita hurjia operaatioita Iranin sotilaskohteita vastaan juuri ennen Israelin massiivista iskua Iranin ydinohjelmaa vastaan.

Mossad on julkaissut videoita (alla), joilla näytetään iskuja Iranin ilmapuolustuksia ja ballistisia ohjuksia vastaan. Mossadin on kerrottu perustaneen iskuja varten salaisen lennokkitukikohdan Iraniin. Maahan ujutettiin myös aseistettuja ajoneuvoja, joilla iskettiin tuhoisasti Iranin ilmapuolustusta vastaan ennen Israelin ilmahyökkäystä.

Times of Israelin sotilasasioiden kirjeenvaihtaja Emanuel Fabian kertoo X:ssä, että Mossadin ”kommandot” iskivät myös täsmäohjuksilla Iranin ilmatorjuntaa vastaan. Sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan israelilaiset käyttivät panssarivaunujen torjuntaan suunnitellun Spike-ohjuksen pitkän kantaman NLOS-versioita.

Iskujen on kerrottu jatkuvan edelleen.

Puolustusasiantuntija ja toimittaja Babak Taghvaee on jakanut X:ssä alta löytyvän videon, jolla väitetään näkyvän Israelin erikoisryhmän tielle tuhoama Iranin ajoneuvolaveteilta laukaistavien ballististen ohjusten saattue.

Kokoomuksen europarlamentaarikko ja entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö Pekka Toveri pitää väitettä kovana, mutta mahdollisena.

– Jos totta, osoittaa että Iranin hallinnon turvallisuusviranomaisten viime aikojen keskittyminen kaupunkeihin kyykyttämään omia kansalaisia, mm rekkakuskeja, on jättänyt Israelin erikoisjoukoille tilaa toimia, kenraalimajuri (evp.) Toveri sanoo X:ssä.

Iranista on myös julkaistu videoita, joilla sanotaan näkyvän räjähteleviä ohjuksia Tabrizin lähellä Luoteis-Iranissa sijaitsevassa suuressa ohjustukikohdassa.

#Breaking : One of the 50 teams of #Mossad in #Iran just targeted and destroyed a convoy of ballistic missile launchers of the #IRGC on their ways to launch site at Tangeh Kenesht, #Kermanshah . The #Iranian and #Israeli operatives of Mossad in Iran have Spike LR and NLOS anti-tank…

#Breaking : Hundreds of long range ballistic missiles of the #IRGC Aerospace Force were destroyed in the #Israeli airstrike at one of the largest missile bases of #Iran near #Tabriz , Northwest of #Iran . Watch secondary explosions.

The Mossad spy agency reveals footage showing its actions against Iranian air defenses and ballistic missile launchers in Iran this morning.

According to an Israeli official, the Mossad built a secret explosive drone base in Iran for this morning's operation.

The drones were… pic.twitter.com/JYJWBV82fg

