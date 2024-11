Israelin iskun kohde paljastui Iranin salaiseksi ydinaselaitokseksi

Israel toteutti lokakuun lopulla useita tunteja kestäneen ilmahyökkäyksen, jonka yhteydessä iskettiin noin 20 kohteeseen eri puolilla Irania. Israelin toimet olivat vastaus Iranin tekemään laajaan ballististeen ohjushyökkäykseen lokakuun alussa.

Israel ei kärsinyt ilmahyökkäyksessä minkäänlaisia tappioita, mitä pidettiin nöyryytyksenä Venäjän aseteollisuudelle. Kreml oli toimittanut Iranille propagandassa hehkutettuja S-300-ilmatorjuntapattereita. Niistä ilmeisesti kaikki tuhottiin.

Israel vaurioitti myös droonien ja ballististen ohjusten tuotantolaitoksia ja laukaisukeskuksia. Israelin väitetään lisäksi tuhonneen aktiivisen ja huippusalaisen ydinaseiden tutkimuslaitoksen. Tiedon vahvistaa Axiosille kolme Yhdysvaltain hallintolähdettä ja kaksi israelilaislähdettä.

Parchinin sotilastukikohdassa sijaitsevan Taleghan 2 -laitoksen oli aiemmin luultu olleen poissa käytöstä. Se sijaitsee noin 30 kilometriä Teheranin kaakkoispuolella. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Iranin yritys jatkaa ydinaseiden kehitystyötä viimeisen vuoden aikana koki merkittävän takaiskun.

Operaation yksityiskohdista tietoinen lähde sanoo ohjusten tuhonneen arvokkaita laitteita, joilla oli suunniteltu ydinaseen sisältämää uraania ympäröiviä muoviräjähteitä. Niitä tarvitaan ydinräjähdyksen aikaansaamiseksi.

– He tekivät tutkimusta, jolla pohjustettiin ydinaseen tuotantoa. Se oli huippusalaista. Vain harvat tiesivät siitä Iranin johdossa, mutta suurin osa hallinnosta ei ollut tietoinen asiasta, amerikkalaislähde sanoo.

Israelin ja Yhdysvaltain tiedustelun kerrotaan havainneen Parchinissa uutta toimintaa aiemmin tänä vuonna. Valkoinen talo varoitti Iranin johtoa asiasta jo kesällä, mutta toimintaa silti jatkettiin.

Taleghan 2 -laitosta käytettiin Iranin Amad-nimellä tunnetussa ydinaseiden kehityshankkeessa, kunnes se keskeytettiin vuonna 2003. Satelliittikuvien perusteella laitos tuhoutui kokonaan.

Iranin johto on toistuvasti kiistänyt kehittävänsä ydinaseita.

So Israel's retaliation strike hit a key facility in Iran's secret mission to acquire a nuclear weapon. As it was not officially part of their nuclear program, their escalation possibilities are limited. https://t.co/armAHm5XGU

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) November 15, 2024