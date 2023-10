Israelin historian suurin asevienti: Saksa ostaa Arrow 3:n

Saksa otti 28. syyskuuta ensiaskeleensa yhteiseurooppalaisen ilmatorjuntaverkoston rakentamisessa tekemällä sopimuksen Israel Aerospace Industriesin (IAI) Arrow 3 -järjestelmästä. Toteutuessaan kaupan kokonaisarvo on noin 3,3 miljardia euroa, ja se on samalla Israelin toistaiseksi suurin julkinen asevientikauppa. Hankintasopimus allekirjoitettiin Saksan puolustusministeriössä.

Hankinta on ollut työn alla ainakin syyskuusta 2022 saakka. Saksan liittopäivien budjetti- ja puolustuskomiteat hyväksyivät hankinnan alustavan 560 miljoonan euron rahoituksen 14. kesäkuuta, jotta Israel pystyi aloittamaan järjestelmän nopeutetun toimituksen. Sekä puolustusministeriö että IAI ovat ilmoittaneet järjestelmän olevan alustavasti operatiivinen Saksassa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Arrow-hankintapäätökseen ovat vaikuttaneet Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä lisääntyneet ilmatorjuntahankinnat koko Euroopassa. Ilmapuolustuskyky ohjuksia, drooneja ja muita nousevia uhkia vastaan on ollut ensisijalla eurooppalaisissa hankinnoissa. Hankintojen eturintamassa ovat olleet Suomi, Baltian maat, Puola ja Alankomaat.

Israelin puolustusministeri Yoav Gallantin mukaan Arrow 3 integroituu sulavasti Naton järjestelmiin, mikä onkin todennäköistä, koska yksi järjestelmää kehittämässä olleista organisaatioista on Yhdysvaltain ohjuspuolustusvirasto. Järjestelmä kehitettiin Israelin ilmatorjunnan korkeimmalle ulottuvaan kerrokseen torjumaan ilmakehän yläpuolelta tulevia ballistia ohjuksia. Sen operatiivisen torjuntaetäisyyden ilmoitetaan olevan 2 400 kilometriä ja suurimman torjuntakorkeuden yli 100 kilometriä.

Saksalla ja Israelilla on muutakin puolustushankintayhteistyötä. Israelin merivoimille on hankittu Saksasta kuusi korvettia ja Saksa on ostanut Israelista muun muassa Spike-ohjuksia ja Trophy-omasuojajärjestelmiä. Gallantin mukaan maat jakavat keskenään myös arkaluonteista tiedustelutietoa ja sotilaallista informaatiota. Hänen mukaansa Saksa on edesauttanut paljon Israelin turvallisuutta.