Israelilainen vakooja tuomittiin vankilaan Virossa

Harjun maakunnan käräjäoikeus on tuominnut Israelin kansalaisen Anatoli Privalovin vankeuteen vakoilusta Viron tasavaltaa vastaan, kertoo Postimees.

Syyttäjä Taavi Pernin mukaan Narvassa asuneella 50-vuotiaalla Privalovilla on ollut yhteyksiä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:hen ainakin vuodesta 2016 lähtien.

– Anatoli Privalov osallistui Viron tasavaltaa vastaan ​​​​suunnattuun tiedustelutoimintaan ja suoritti sen puitteissa FSB:n upseerien hänelle määräämiä tehtäviä. Hän keräsi Euroopan unionissa tietoja Viron tasavallan ja sen liittolaisten toiminnasta. Hän keräsi tietoja infrastruktuurista ja suoritti muita FSB:n hänelle määräämiä tehtäviä, syyttäjä sanoi oikeuden kuulemisessa.

Primalov on israelilainen, mutta hän puhuu venäjää äidinkielenään.

Primalov on tehnyt sopimuksen syyttäjän kanssa ja tunnustanut tekonsa. Uutissivusto Delfi kertoo, että hänet tuomittiin kuuden vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen. Hänen on myös maksettava 2 215 euron sakko.

Oikeuden kuulemisessa ei täsmennetty, mihin kaikkeen tiedustelutoimintaan Primalov on tarkalleen ottaen osallistunut. Osa tiedoista on julistettu salaiseksi asian arkaluontoisuuden takia.