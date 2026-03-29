Israel sanoo lopettavansa piakkoin iskut Iraniin

Yhdysvaltain varapresidentti sanoo Washingtonin jatkavan sotaa ”vielä hetken” varmistaakseen, että Iranin islamilainen tasavalta todella ”neutralisoidaan”, uutisoi The Times of Israel.

Israelin puolustusvoimat arvioi lauantaina, että se lopettaisi iskun lähes kaikkiin Iranin tärkeimpiin sotilasteollisuuskohteisiin tulevina päivinä.

Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance vihjasi, että myös Washington lopettaisi pian iskut Iranin islamilaista tasavaltaa vastaan.

Asiasta kerrottiin Iraniin tehtyjen raskaiden ilmaiskujen jälkeen, joita Israelin mukaan oli kohdistettu muun muassa Iranin hallinnon meriteollisuusjärjestön päämajaan. Sen tehtävänä on tuottaa laivaston aseita ja aluksia.

Israelin puolustusvoimien tiedottaja Effie Defrin sanoi lauantai-iltana, että armeija lopettaisi ”muutaman päivän kuluessa” iskut kaikkiin Iranin sotilasteollisuuden ”kriittisiin” kohteisiin.

– Tämä tarkoittaa, että tuhoamme suurimman osan sotilaallisista tuotantokapasiteeteista, ja hallinnolta kestää kauan palauttaa ne, hän sanoi.

Iranin puolustusteollisuus on laaja, ja lukuisat sotilasjärjestöt ja yksityiset yritykset valmistavat asejärjestelmiä tai niiden komponentteja. Näihin kuuluu ballistisia ohjuksia, ilmapuolustusta, merivoimien aseita, kyberkykyjä ja jopa vakoilusatelliitteja.

Defrinin tavoin Vance antoi lauantaina julkaistuissa lausunnoissa ymmärtää, että Washington oli lähellä Iranin yhteiselle hyökkäykselle asettamiensa tavoitteiden saavuttamista.