Israel pudotti 1200 pommia iranilaisiin kohteisiin

Lauantai-iltana Israelin puolustusvoimat ilmoittivat, että yli 200 lentokonetta oli iskenyt kaikkiaan 500 iranilaiseen kohteeseen, uutisoi The Jerusalem Post.
Ensimmäinen aalto osui kymmeniin tutkiin ja ilmatorjuntajärjestelmiin, erityisesti Iranin osassa, joka oli lähempänä Israelia ja Teheranin aluetta.
Toisen aallon aikana Israelin ilmavoimat iskivät Iranin ballistisiin ohjusjärjestelmiin tarkoituksena heikentää sen kykyä iskeä Israeliin.
Tabrizin alueella Israelin puolustusvoimat iskivät kohteeseen, josta Iran on ampunut kymmeniä ballistisia ohjuksia Israeliin.
Israelin puolustusvoimat pyrkii myös saavuttamaan ilmaherruuden, jonka se saavutti myös kesäkuussa 2025.
Maan puolustusvoimat ilmoittivat myös tehneensä lisäiskuja, jotka kohdistuivat useampiin Iranin ballistisiin ohjusominaisuuksiin sekä sen ilmapuolustusjärjestelmiin.
Israelin mukaan yksi iskujen kohteista oli ohjusten laukaisupaikka. Se sijaitsi Qomin alueella Keski-Iranissa, ja sen tuhoaminen ”esti kymmeniä laukaisuja Israelin alueelle”.
Sunnuntaiaamuna myös Yhdysvallat ilmoitti iskeneensä noin 900 iranilaiseen kohteeseen.