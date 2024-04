Israel iski Iraniin sen johtajan syntymäpäivänä

Israel vastasi Iranin viikonloppuiseen drone- ja ohjusiskuun perjantain vastaisena yönä iskemällä Isfahaniin. Isfahanista koilliseen Shekharissa sijaitsee Iranin ilmavoimien tukikohta numero kahdeksan tukikohta, jossa Iranin ilmavoimat pitää F-14-hävittäjiä. Yhteensä ilmavoimilla on tukikohtia 17.

Isfahanissa sijaitsee myös aseteollisuuden tehtaita sekä Iranin kiistellyn ydinohjelman tutkimuslaitoksia. Nuclear Threat Initiative -tutkimuskeskuksen mukaan Isfahanin ydinteknologiakeskus INTC aloitti toimintansa Kiinasta saadun avun turvin vuonna 1984. Siellä on käytössä esimerkiksi kolme kiinalaista ydintutkimusreaktoria sekä uraanin käsittelykeskus, ydinpolttoaineen valmistamo ja eräitä muita toimintoja. Keskus on sekä Yhdysvaltojen että YK:n turvaneuvoston asettamien pakotteiden kohteena. Vielä vuonna 2022 Iran on ilmoittanut aikovansa rakentaa keskukseen uuden ydinreaktorin.

Myös kansainvälisesti kaikkein tunnetuin Iranin ydinohjelman keskus, Natanzin uraaninrikastamo, sijaitsee Isfahanin provinssissa – tosin Isfhahanin lentokentän kupeessa sijaitsevaan Shekarin lentotukikohtaan on Natanzista matkaa noin sata kilometriä.

Jerusalem Postin mukaan räjähdyksiä kuultiin myös Bagdadista hiukan etelään sijaitsevassa Babilin kuvernementissa, jossa Iranin vallankumouskaartin väitetään usein pitävän tapaamisia. Israelin väitetään iskeneen samalla myös Syyrian asevoimien tutkatukikohtaan eteläisessä Syyriassa Daraan ja Sweidan provinssien rajamaastossa. Asiasta kertoi Syrian Observatory for Human Rights France24-kanavalle.

Iskun ajankohta ei välttämättä ollut sattumaa: Iranissa vietetään tänään islamilaisen valtion uskonnollisen johtajan eli ajatollah Ali Khamenein syntymäpäivää. Iranin viranomaiset ovat vähätelleet iskua ja ilmoittaneet, ettei mitään vahinkoa ole tapahtunut.

Tosin myös kansainvälinen ydinenergiajärjestö IAEA ilmoitti perjantaina aamulla, etteivät Iranin ydinlaitokset ole sen saaman tiedon mukaan vahingoittuneet.