Iskut Iraniin tekivät tutkijan mukaan Kremlin laskelmat tyhjiksi

Yhdysvaltojen ja Israelin iskut Iraniin ovat venäläisasiantuntija Igorin Gretskin mukaan olleet Kremlille erittäin epämiellyttävä yllätys. Venäjän ulkoministeriö on julkaissut lyhyen ajan sisällä useita Irania tukevia lausuntoja sekä kritisoinut Israelia ja Yhdysvaltoja. Vladimir Putin esitti puolestaan Iranin presidentille epätavallisen tunteikkaat surunvalittelut maan uskonnollisen johtajan, ajatollah Ali Khamenein kuoleman johdosta.

– Helmikuun 28. päivän aamuun asti Kreml oli vakuuttunut siitä, että Yhdysvallat noudattaisi Donald Trumpin johdolla uuden kansallisen turvallisuusstrategiansa periaatteita ja keskittäisi huomionsa läntiseen pallonpuoliskoon, Viron kansainvälisessä puolustustutkimuskeskuksessa (ICDS) työskentelevä tohtori Gretski kirjoittaa tuoreessa analyysissaan.

Kun Trumpin hallinto oli vähentänyt Yhdysvaltojen tukea Ukrainalle ja puhunut sotilaallisen läsnäolon supistamisesta Euroopassa, Kremlissä alettiin Gretskin mukaan uskoa, että Washington suhtautuu ymmärtäväisesti Venäjän geopoliittisiin tavoitteisiin – Ukraina mukaan lukien.

Yhdysvaltojen ja Israelin kesällä 2025 toteuttamat täsmäiskut Iranin ydinlaitoksiin tulkittiin hänen mukaansa Moskovassa vain Trumpin yritykseksi painostaa Teherania osoittaakseen amerikkalaisille äänestäjille, että hän saa tehtyä Iranin kanssa paremman diilin kuin Barack Obama.

Samaan tapaan suhtauduttiin myös USA:n tammikuussa toteuttamaan operaatioon Venezuelassa – ”Washingtonin takapihalla”. Helmikuun lopulla alkaneet sotatoimet Irania vastaan tekivät Kremlin laskelmat tyhjiksi, ja alueen geopoliittinen tasapaino saattaa olla muuttumassa tavalla, joka heikentää Venäjää.

– Putinin lähipiiri syyttänee länttä petturuudesta ja kaksinaamaisuudesta. Kreml tuskin kuitenkaan uskaltaa ryhtyä julkiseen yhteenottoon Trumpin kanssa edellyttäen, että tämä pidättäytyy tukemasta Ukrainaa ja painostaa Kiovaa käytännössä antautumaan, Gretski arvioi.

Venäjä on hänen mukaansa täysin Iranin puolella, mutta koska sen kaikki omat resurssit ovat sidottuina Ukrainaan, keinoja pitkäaikaisen liittolaisen auttamiseen ei juuri ole. Tässä tilanteessa Kremlin on vain tyydyttävä toivomaan, että Yhdysvallat juuttuu Iranin vastaisiin sotatoimiinsa, kuten Irakissa ja Afganistanissa aiemmin tapahtui. Putin laskenee nyt sen varaan, että tämä heikentäisi länttä ja kääntyisi lopulta Venäjän eduksi.