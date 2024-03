Isku Moskovassa: Asemiehet jäivät pysäyttävälle videolle

Moskovassa on tapahtunut viranomaisten mukaan kymmeniä kuolonuhreja vaatinut hyökkäys.

Asemiesten kerrotaan avanneen tulen Crocus City Hall -konserttitalolla juuri ennen loppuunmyytyä rock-konserttia. Rakennuksessa tapahtui myös räjähdys ja sen katto oli ilmiliekeissä. Ampujat tallentuivat myös rankoille videoille (alla). Videoilla miehet kulkevat konserttisalin aulassa ja tulittavat silmittömästi. Kuvaaja videoi heitä ylhäältä päin. Telegramissa on jaettu lisäksi kuvia ja videoita, joilla näkyy useita kadulla makaavia ruumiita.

Venäläislehdissä ja sosiaalisessa mediassa liikkuvien tietojen mukaan konserttitalon parkkipaikalta löydettiin myöhemmin räjähtämään viritetty auto.

Iskun jälkeen ihmisiä evakuoitiin kauppakeskuksista muun muassa Pietarissa.

Hyökkäyksen tekijöistä ei ollut vielä perjantaina illalla tietoa. Meduzan mukaan muun muassa Bellingcatin paljastuksista tunnettu tutkiva journalisti Christo Grozev huomautti venäläiselle Dozhdille Venäjän turvallisuuspalvelun pidättäneen hiljattain useita ISIS-terroristijärjestöön liitettyjä henkilöitä.

Moni on kiinnittänyt iskun jälkeen huomiota siihen, että Yhdysvallat oli varoittanut kansalaisiaan maaliskuun 7. päivänä, että Moskovassa on terroriuhka seuraavien 48 tunnin aikana. Varoituksesta uutisoitiin tuolloin laajasti.

Russian media is reporting that three gunmen opened fire at the Crocus City Hall concert hall in Moscow’s suburbs. The building is on fire. https://t.co/OcStNCVfSDhttps://t.co/IKZKSbOlA1https://t.co/73nkLLh7dChttps://t.co/zPlDbWu06ghttps://t.co/jXBfLeXaI6 pic.twitter.com/li4RLNtypT

— Rob Lee (@RALee85) March 22, 2024