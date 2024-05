Isku liitopommeilla – Ukrainan ilmavoimat moukaroi hyökkääjän asemia

Venäjän asevoimat on jatkanut kiivaita hyökkäyksiä Ukrainan itäosissa Donetskin alueella sekä Harkovan alueen pohjoisosissa.

Rajan yli toukokuussa vyöryneet joukot ovat edenneet Vovtshanskin kaupungissa ja noin 30 kilometriä Harkovan kaupungin pohjoispuolella sijaitsevan Lyptsin kylän lähialueelle.

Osa asiantuntijoista uskoo Kremlin tavoittelevan puskurivyöhykettä Belgorodin alueelle kohdistuneiden iskujen estämiseksi. Tähän viittaa se, ettei alueella taistelevien joukkojen määrä luultavasti riitä laajempaan läpimurtoon tai esimerkiksi Harkovan kaupungin saartoon. Uusi operaatio samalla venyttää Ukrainan rajallisia reservejä ja vie huomiota maan itäosien taisteluilta.

Ukrainan asevoimat on ilmoittanut siirtäneensä Harkovan alueelle vahvistuksia ja aiheuttaneensa hyökkääjälle mittavia tappioita.

Ukrainan ilmavoimien koneet ovat moukaroineet Vovtshanskin kaupunkialueelle tunkeutuneita joukkoja muun muassa tarkoilla liitopommeilla. Venäläisjoukkojen oli havaittu siirtyneen asemiin hylättyyn sairaalarakennukseen. Tiedustelulennokin kuvaama video näyttää, kuinka rakennus romahtaa useiden täsmäpommien voimasta. Kymmenien venäläissotilaiden arvioidaan saaneen surmansa.

Ukrainan ilmavoimien mukaan alueelle on tehty viime päivinä kymmeniä vastaavia iskuja, joissa on tuhottu muun muassa kaksi Venäjän ilmatorjuntajärjestelmää.

Ukrainian air strike on the central hospital of Vovchansk, north of Kharkiv. The hospital was taken over by Russian forces and turned into a base last week. Source: https://t.co/Qak5vr4shP pic.twitter.com/ri4T8Dp3Ya

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) May 18, 2024