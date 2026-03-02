Isku Iraniin heiluttaa osakemarkkinoita – kolme vaihtoehtoa sijoittajalle

Osakemarkkinat avautuivat maanantaina laskussa Yhdysvaltojen ja Israelin Iraniin tekemien iskujen jälkeen.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri kertoo tiedotteessa, että osake- ja rahastosijoittajalla on kolme vaihtoehtoista toimintatapaa reagoida Lähi-idässä leimahtaneeseen kriisiin.

Ensimmäinen vaihtoehto hänen mukaansa on, että sijoittaja jatkaa kuten ennenkin ja ”noudattaa kylmäpäisesti” omaa sijoitussuunnitelmaa.



– Monella sijoittajalla on pitkä sijoitusaika ja hyvin hajautettu salkku. Markkinoiden myllerrykset eivät hetkauta pitkäaikaista sijoittajaa, Lounasmeri kertoo.



– Osta ja pidä -henkinen sijoittaja voi rauhassa säilyttää sijoituksensa ja jatkaa sijoittamista alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti ja tehdä lisäsijoituksia esimerkiksi kerran kuussa. Jos olet yleensä pitkäjänteisen passiivinen, etkä tarvitse sijoittamiasi varoja nopeasti, on järkevä jatkaa sijoitussuunnitelman mukaan.

Toinen vinkki on hyödyntää markkinoiden hermoilua ja tehdä lisäsijoituksia.



– Kun muut sijoittajat pelkäävät, kylmäpäinen sijoittaja voi hyötyä tilaisuudesta tekemällä laskelmoituja lisäsijoituksia kurssien laskiessa, Lounasmeri kertoo.

Hän lisää, että kurssilaskun kestoa on etukäteen vaikea ennakoida.



– Viime aikoina geopoliittisten kriisien aiheuttamat kurssilaskut ovat jääneet hyvin lyhyiksi johtuen ilmeisesti juuri siitä, että moni sijoittaja on nähnyt kurssilaskun ostomahdollisuutena.

Kolmas vaihtoehto on, että sijoittaja painottaa uudelleen salkkunsa.



– Kriisitilanne voi herättää sijoittajan arvioimaan omia sijoituksia. Voi pohtia, onko joidenkin salkkuyhtiöiden tilanne heikentynyt pitkäaikaisemmin, jolloin niistä kannattaisi luopua tai puuttuuko omasta salkusta merkittäviä tulevaisuuden toimijoita, joita kannattaisi ostaa, Lounasmeri sanoo.



– On todennäköistä, että Lähi-itään sijoittuva kriisi nostaa öljyn hintaa ja siten heikentää esimerkiksi lentoyhtiöiden kannattavuutta. Öljyn saatavuuden tilapäinen heikentyminen ja kuljetusvaikeudet voivat myös nostaa inflaatiota. Toisaalta kriisi lisää kysyntää puolustussektorilla ja energia-alalla. Kriisitilanteissa sijoittajat etsivät turvasatamia ja esimerkiksi kullan hinta usein nousee.

Hätäily ei Lounasmeren mukaan kannata.



– Kriisi tuo mahdollisuuden oppia omasta sijoittajakäyttäytymisestä. On parasta, jos pystyy rationaalisesti päättämään, kuinka toimii. Jälkikäteen harmittaa, jos myy sijoituksia vasta sitten kun kurssit ovat jo laskeneet ja ostaa takaisin, kun kurssit ovat jo nousseet. Ei kannata panikoida.

