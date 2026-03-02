Verkkouutiset

, ,

Yle: Bensiinin hinta voi nousta nopeasti

Pääanalyytikon mukaan öljy kallistuu Lähi-idän tilanteen takia.
Mies tankilla. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA
Mies tankilla. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich arvioi Ylelle, että Yhdysvaltojen ja Israelin isku Iraniin voi näkyä nopeasti öljyn ja bensiinin hinnassa.

Tilannetta voi tosin tasapainottaa öljynviejämaiden yhteistyöorganisaatio Opecin ilmoitus lisätä tuotantoa.

Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla

– Nyt pitää ehkä vähän rauhassa katsoa, mihin se öljyn hinta sitten asettuu. Tällä hetkellä mennään huomattavasti korkeammilla tasoilla kuin vaikka viime viikolla, että nousupainetta myös sinne bensapumpulle tulee, Jan von Gerich sanoo Ylelle.

– Aluksi ehkä puhutaan senteistä tai ainakin matalista kymmenistä senteistä, mutta sitten voidaan puhua myös suuremmista luvuista, jos tässä pahimmat skenaariot toteutuvat.

Nordean pääanalyytikon mukaan kyseessä voi olla pidempiaikainen hintojen nousu eikä lyhytaikainen piikki.

Donald Trump: Meillä oli ehdokkaita Iranin johtoon, mutta he ovat kaikki kuolleet
USA:n presidentti kommentoi Iranin tulevaa hallintoa.
Antti Häkkänen: Iranin aikeet ovat vaarallisia Euroopalle
Puolustusministeri puhui maanpuolustuskurssin avajaisissa.
Ex-komentaja Jarmo Lindberg: Iran teki strategisen virheen
Iran kuluttaa ohjus- ja lennokkivarastoaan ja hankkii samalla lisää vastustajia.
Mainos