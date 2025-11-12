Iskeekö USA? Tukialus lähestyy, sotilaita kootaan Venezuelassa

Maailman suurin sota-alus, lentotukialus USS Gerald R. Ford on siirtynyt uusiin asemiin Latinalaisen Amerikan tuntumaan.
Yhdysvaltain laivaston viimeaikaiset liikkeet ovat herättäneet arveluita siitä, että presidentti Donald Trumpin hallinto aikoisi dramaattisesti laajentaa iskujaan huumeiden salakuljettajia vastaan.
Venezuelan puolustusministeri Vladimir Padrino López ilmoitti kohottavansa maan asevoimien valmiutta. Washington Post -lehden mukaan massiivisen liikekannallepanon myötä aseisiin kutsutaan lähes 200 000 sotilasta ja miliisin joukkoja.
Yhdysvaltain laivaston tiedotteessa kerrottiin tiistaina, että lentotukialus ja kolme muuta pinta-alusta saapuivat alueelle. Ne eivät olleet vielä Karibianmerellä, mutta olivat siirtyneet Yhdysvaltain asevoimien eteläisen komentokeskuksen vastuualueelle.
– Osasto vahvistaa nykyisiä kyvykkyyksiä, joiden tavoitteena on häiritä huumeiden salakuljetusta ja iskeä kansainvälisiä rikollisjärjestöjä vastaan, puolustusministeriö Pentagonin tiedottaja Sean Parnell sanoi.
Presidentti Donald Trump on vihjaillut syksyn aikana mahdollisella vallanvaihdoksella Venezuelassa. Asiantuntijoiden mukaan lentotukialusosaston mukanaan tuoma tulivoima vaikuttaa ylimitoitetulta suhteessa tähän asti nähtyihin iskuihin huumesalakuljettajien pikaveneitä vastaan.
CSIS-tutkimuslaitoksen asiantuntija Mark Cancian sanoo, että Yhdysvaltain 11 tukialusta ovat kaikki strategisia voimavaroja, joita käytetään voimanprojisoinnissa ja pelotevaikutuksessa kaikkein tärkeimmillä alueilla, kuten Tyynellämerellä ja Lähi-idässä.
– Ainoa syy siirtää tukialus tuonne on se, että sitä käytetään Venezuelaa vastaan, Cancian sanoo.
Puolustusministeri Pete Hegseth määräsi Gerald R. Fordin siirtymään pois Euroopan alueelta 24. lokakuuta. Mahdolliset iskut on tehtävä melko lyhyen aikavälin sisällä, sillä tukialusosasto ei voi pysytellä loputtomiin Karibianmerellä.