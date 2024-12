Isännöitsijät kohtaavat monenlaisia puutteita asukkaiden asumisen taidoissa

Isännöintiliiton keräämän kyselyaineiston perusteella eniten väärinkäsityksiä liittyy huoltotöihin eli ei tiedetä, mitkä asiat kuuluvat asukkaalle ja mitkä taloyhtiölle.

Harmaita hiuksia aiheuttavat arkiset asiat, kuten vaikkapa bide-suihkun letkun uusiminen, joka on osakkaan vastuulla tai toisaalta vesihanat, jotka puolestaan ovat taloyhtiön vastuulla.

Isännöinnin näkökulmasta moni haaste, ongelma ja solmu olisi vältettävissä, jos asumisen taidot olisivat asukkailla hallussa paremmin.

Kyselyn mukaan 94 prosenttia isännöitsijöistä on törmännyt asukkaan väärinkäsityksiin liittyen huoltotöihin ja kunnossapitovastuuseen.

– Tätä asiaa säännellään asunto-osakeyhtiölailla ja yhtiöjärjestyksellä. Nyrkkisääntö on se, että osakkaan on pidettävä kunnossa huoneistonsa sisäosat. Taloyhtiö taas on velvollinen pitämään kunnossa osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Lisäksi yhtiön on pidettävä kunnossa lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja muut sen kaltaiset perusjärjestelmät, selventää Isännöintiliiton tutkimuspäällikkö Olli Rekonen.

Juhlapyhiä koskevat samat säännöt kuin muitakin päiviä

Paljon ongelmia taloyhtiöissä aiheuttavat myös melu- ja järjestyshäiriöt. Niitä on tullut vastaan 79 prosentille isännöitsijöistä. Toistuvat ja jatkuvat häiriöt voivat johtaa huoneiston hallintaanottoon tai vuokrasuhteen päättämiseen.

– Kotona saa elää normaalia elämää, mutta toistuvaa tai jatkuvaa häiriötä ei kenenkään tarvitse sietää. Jos naapurin meluaminen häiritsee, kannattaa ensimmäisenä huomauttaa hänelle asiasta ja pyytää kiinnittämään asiaan huomiota. Harva ärsyttää naapureitaan tahallaan tai käyttäytyy piittaamattomasti muita kohtaan, kertoo Rekonen.

– Sitten on eri asia, jos melu ja häiriöt ovat toistuvia ja pitkäkestoisia. Näissä tapauksissa on hyvä olla yhteydessä isännöitsijään. Toistuva ja jatkuva häiriö voivat johtaa varoitukseen ja lopulta myös huoneiston hallintaanottoon tai vuokrasuhteen purkamiseen, jos tilanne ei muutu, lisää Rekonen.

– Nyt lähestyvän uuden vuoden juhlinnassa on hyvä muistaa, että kaikki asukkaat varmasti ymmärtävät, että pientä meteliä voi juhlahumussa tulla, mutta juhlapyhiä koskevat samalla tavalla taloyhtiön järjestyssäännöt kuten muitakin päiviä. Eli pidetään juhlinta ja melu järkevällä tasolla ja jatketaan juhlintaa hiljaisuuden jälkeen muualla kuin kotona, jotta naapurisopu säilyy, Rekonen vinkkaa.

Maksuvaikeudet lisääntymässä

Myös ongelmat vuokrien ja vastikkeiden maksamisessa ovat yleisiä. Kyselyn mukaan 76 prosenttia isännöitsijöistä on kohdannut niitä työssään ja alalta tulevien viestien mukaan määrä on nousussa.

– Tässä ei aina ole kyse siitä, etteikö ihminen osaisi hoitaa maksujaan oikealla tavalla ja ajallaan. Nykytilanteessa vastikkeet saattavat jäädä rästiin yhtä useammin sen takia, ettei osakkaalla oman taloustilanteensa johdosta yksinkertaisesti ole varaa maksaa niitä eräpäivään mennessä. Vastikemaksujen laiminlyönti on yleisin peruste huoneiston hallintaanotolle, kertoo Rekonen.

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tulee olla hereillä vastikevalvonnan suhteen ja reagoida nopeasti mahdollisiin maksurästeihin. Myös vastikerästien perinnän tulee olla tehokasta.

Yhden osakkaan yksittäiset maksurästit eivät vielä kaada koko taloyhtiön taloutta, mutta useamman osakkaan maksamattomat vastikkeet voivat uhata taloyhtiön maksukykyä, erityisesti pienemmissä taloyhtiöissä.

Isännöintiliiton Talousbarometri toteutettiin syyskuussa 2024. Kyselyyn vastasi yhteensä 343 isännöinnin ammattilaista eri puolilta Suomea. Kyselyyn vastanneilla isännöinnin ammattilaisilla on hallinnoinnissaan noin 8 300 taloyhtiötä.