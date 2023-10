Isän tuska videolla: Ohjus tappoi vuoden ikäisen tyttären

Radio Svoboda on julkaissut videon miehestä, jonka yksivuotias tytär on kuollut Venäjän tekemässä ohjusiskussa.

Jutun alla olevalla videolla itkevä mies kertoo pienen tytön kuolleen iskussa Dnipron kaupungin lähellä.

– Minulla oli tytär, tuskaisen oloinen mies kertoo.

Hän kertoo olleensa iskun aikana vartiohuoneessa.

– Oli isku. Näin ovien lentävän pois.

Mies kertoo, että hänellä on myös poika, joka taistelee parhaillaan Bahmutin alueella. Poika on hänen mukaansa haavoittunut rintamalla jo yhdeksän kertaa.

– Hän on laskuvarjomies 93. prikaatissa. Hän menee sinne, missä on kuumimmat paikat. Olen ylpeä hänestä! Vain harvat ihmiset ovat kuin hän, isä kertoo pojastaan.

Sodan kauheudet koskettavat koko perhettä. Mieheltä kysytään haastattelussa, miten hänen vaimonsa voi.

– Olen huolissani, että hän saattaa tulla hulluksi.

