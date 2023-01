IS: Venäläisillä ennätysmäärä kiinteistökauppoja Suomessa viime vuonna

Puolustusministeriön myöntämien ostolupien perusteella venäläiset ostajat tekivät viime vuonna ennätyksellisen paljon kiinteistökauppoja Suomessa, kertoo Ilta-Sanomat.

Tilastointi on vielä kesken, mutta alustavien tietojen mukaan ulkomaalaisten kiinteistökauppoja koskevia lupapäätöksiä tehtiin puolustusministeriössä 853 kappaletta.

Venäläisten tekemiä kauppoja koskevia päätöksiä tehtiin 275, joista vain kaksi oli kielteisiä.

Puolustusministeriö esti joulukuussa entisen vanhainkodin myymisen venäläiselle ostajalle. Kiinteistö sijaitsee lähellä Niinisalon varuskunta- ja ampuma-aluetta. Lisäksi ministeriö esti venäläistä naista ostamasta rintamamiestaloa Kotkasta puutteellisten hakemustietojen takia.

Venäläisten hakijoiden määrä on korkeampi kuin vuosina 2020 tai 2021. Myös lupahakemusten kokonaismäärä on noussut. Venäläisten osuus hakijoista on pysynyt samalla tasolla eli noin 30 prosentissa.

Puolustusministeriö asetti syksyllä erillisen työryhmän miettimään lisärajoituksia venäläisten kiinteistökauppoihin.