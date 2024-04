IS: Timo Vornanen ei tuntenut seuruetta, jonka kanssa riitautui

Perussuomalainen kansanedustaja Timo Vornanen on ollut osallisena Bar Ihkun edessä tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa, ja hän on epäiltynä henkeen ja terveyteen kohdistuneesta rikoksesta.

Helsingin poliisin mukaan ampumista oli edeltänyt ravintolan sisällä tapahtunut suusanallinen riita, johon todennäköisesti liittyi myös tönimistä.

Aseenkäyttötilanteen aikana piippu oli osoittanut kohti paikalla olleita henkilöitä. Tämän jälkeen mies oli ampunut maahan yhden laukauksen, jonka jälkeen paikalla olleet henkilöt poistuivat, kertoo Ilta-Sanomat.

Tietojen mukaan kyse on alle kymmenen henkilön seurueesta, joka ei liity Vornaseen. Seurue ei siis ole ollut Vornasen seurue, eikä hän tuntenut seuruetta, jonka kanssa hän riitautui. Seurueeseen kuuluu silminnäkijöitä ja uhkailun kohteeksi joutuneita henkilöitä.

Kaikki seurueen henkilöt olivat IS:n tietojen mukaan aikuisia ihmisiä, lähempänä keski-ikää.

Poliisi jatkaa sen selvittämistä, keiden kanssa Vornanen oli ravintolassa. Perussuomalaisten puoluesihteeri Harri Vuorenpää on sanonut aiemmin, että Vornanen on ollut viettämässä torstain ja perjantain välisenä yönä aikaa seurueessa, jossa on ollut muita puolueen jäseniä, mukaan lukien yksi toinen kansanedustaja.

Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten ja miksi Vornasella on ollut hallussaan ase. Ei ole myöskään tietoa siitä, liittyykö ase Vornasen metsästysharrastukseen

Vuorenpään mukaan Vornanen on vapautettu lauantai-iltana ja poliisi jatkaa tutkintaa.

– Olemme nyt saaneet yhteyden edustaja Vornaseen. Hänet on vapautettu. Tapahtumien kulku edelleen epäselvä, hän sanoo X-viestipalvelussa.