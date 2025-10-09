IS: Tiedot 11 jäänmurtajasta vahvistetaan

Yhdysvallat ja Suomi allekirjoittavat torstaina Washingtonissa sopimuksen jäänmurtajien rakentamisesta.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) keskustelevat asiasta Valkoisessa talossa presidentti Donald Trumpin kanssa.
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) vahvistaa Ilta-Sanomille, että sopimus koskee yhdentoista jäänmurtajan rakentamista. Niistä neljä on määrä rakentaa Suomessa. Hankkeen odotetaan etenevän nopealla aikataululla Yhdysvaltain rannikkovartioston tarpeiden vuoksi.
– Erittäin tärkeä päivä ja todella merkittävä sopimus, Elina Valtonen sanoi eduskunnassa.
Ministerin mukaan sopimuksella on merkittäviä vaikutuksia Suomen taloudelle ja työllisyydelle. Tilaukset työllistävät laajasti toimialan läpi eli muuallakin kuin telakoilla.
Hän uskoo kauppojen tiivistävän Suomen ja Yhdysvaltain suhdetta, koska kyse on laaja-alaisesta yhteistyöstä.
– Sanoisin, että tämä on valonpilkahdus, jota tähän hetken kaivataan. Meillä on ollut hankala suhdanne pitkään ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa painaa aika paljon myös Suomea, Valtonen totesi.