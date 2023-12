Itärajalle on Rajavartiolaitoksen mukaan jätetty syksyn aikana yhteensä 1 323 turvapaikkahakemusta, joista yli 900 jätettiin marraskuun aikana, kertoo Ilta-Sanomat.

Itärajan turvapaikanhakijoista suurin osa on Syyriasta. Marraskuun tietojen mukaan syyrialaiset jättivät hieman alle 400 turvapaikkahakemusta. Seuraavaksi eniten, yli 250, saapui Somaliasta. Jemenistä saapui yli 100 turvapaikanhakijaa.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtisen mukaan itärajan tulijoiden osalta turvapaikkapäätöksiä on tehty vasta parisenkymmentä. Ne ovat kaikki olleet kielteisiä tai raukeamis­päätöksiä.

– Raukeamis­päätös tarkoittaa sitä, että hakija on joko peruuttanut hakemuksensa tai poistunut Suomesta, Lehtinen kertoo IS:lle.

– On viitteitä siitä, että turvapaikanhakijoita on poistunut Suomesta enemmänkin. Mutta mihin he ovat menneet? Siitä ei ole vielä tässä vaiheessa tietoja.

Suomi on saanut hänen mukaansa noin kymmenestä EU-maasta pyynnön ottaa turvapaikkaa hakenut henkilö takaisin.

– Kyse on siitä, että henkilö, joka on Suomeen tullessaan rekisteröity EU-maiden yhteiseen järjestelmään, on hakenut myöhemmin turvapaikkaa toisesta EU-maasta. Koska hakemuksen yhteydessä otetaan sormenjäljet, järjestelmä tunnistaa, että henkilö on hakenut jo turvapaikkaa Suomesta.