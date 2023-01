Suomalaisten sankarivainajien hautamuistomerkki Koiviston kirkon kupeessa nykyisessä Primorskissa on purettu kokonaan. Sankarihautaan kuuluneiden kivien ja laattojen paikalla on enää jäisiä kuoppia, kertoo Ilta-Sanomat.

Purkutöistä vastannut venäläisyritys on kertonut IS:lle, että maahan jääneet pohjarakenteet aiotaan purkaa keväällä lumen ja jään sulattua.

Purkamisen taustalla on kiista sankarihaudan kunnostamisesta.

Venäjän ja Suomen välillä voimassa oleva valtiosopimus edellyttää, että kumpikin maa vaalii ja hoitaa toistensa alueilla olevia sotilashautausmaita.

Suomen Koivisto-Seura kunnosti sankarihaudan omalla kustannuksellaan vuosina 2019-2020. Tähän seura hankki paikallisten viranomaisten luvat, mutta nyt Venäjän uuden tulkinnan mukaan kunnostaminen tapahtui ”luvattomasti ja omavaltaisesti”.

Venäjällä valtiosopimuksen toteuttamisesta vastaa Voennyje Memorialy -liitto. Vastaava taho Suomessa on Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys.

Venäläinen liitto on lähettänyt hiljattain yhdistykselle kaksi kirjettä. Niiden perusteella Venäjä katsoo, että Koiviston sankarihautausmaan kunnostus on tapahtunut ilman valtiosopimuksen edellyttämiä toimenpiteitä.

Venäjä on pyytänyt Suomelta lisää dokumentteja muun muassa sankarihautaan haudatuista henkilöistä ja kunnostuksen hankeasiakirjoista. Kirjeiden mukaan Voennyje Memorialy katsoo, että monilla muillakin suomalaisilla sotilashaudoilla on vastaava sopimuksen tila kuin Koiviston sankarihaudalla. Myös näistä on pyydetty lisätietoja.

Väite Koiviston sankarihaudan ”luvattomuudesta” voi IS:n mukaan antaa viitteitä siitä, että Venäjä saattaa purkaa myös muita suomalaisten sankarihautojen muistomerkkejä.

– Tällainen purkamisriski voi olla olemassa. Venäläisen osapuolen nyt pyytämien tietojen kasaaminen olisi joka tapauksessa ison työn takana ja veisi aikaa, vaikka tiedot sinänsä ovat Suomessa hyvin tallessa, toteaa Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puheenjohtaja Pertti Suominen IS:lle.

Koiviston sankarihautausmaa joutui IS:n mukaan viime vuonna Venäjän viranomaisten ja paikallisten historia-aktivistien” silmätikuksi. Venäläisissä viestimissä on esitetty perusteettomia väitteitä, että Koivistoon olisi haudattu saksalaisia sotilaita ja ”suomalaisia natseja”.