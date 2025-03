IS: Räjähtävän pään oireyhtymä piinaa nukahtaessa

Osa ihmisistä kärsii häiriöstä, jonka takia he kuulevat voimakkaan laukauksen tai räjähdyksen äänen juuri ennen nukahtamista. Asiasta kirjoittaa Ilta-Sanomat.

Kyse on unihäiriöstä, joka tunnetaan nimellä räjähtävän pään oireyhtymä. Vaikka häiriö on kiusallinen ja ärsyttävä, se on sinällään täysin vaaraton.

– Kun ihminen on valve- ja unitilan rajamailla, siihen voi kuulua erikoisia ilmiöitä, kertoo tutkimusprofessori Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) IS:lle.

Oireyhtymään liittyvät äänet voivat olla monenlaisia. Laukauksen tai räjähdyksen sijaan ne voivat olla esimerkiksi kohinaa tai muita ääniä.

– Nimitys on todella huono. Se ei kuvasta asiaa ollenkaan hyvin, Partonen myöntää.

Äänen kuuleminen voi hätkähdyttää ja aiheuttaa jopa pelästymisen. Partosen mukaan häiriöön ei liity lainkaan kipua ja kyse on vain äänestä.

Oireyhtymä on ollut pitkään yleisessä tiedossa. Sen tarkkaa aiheuttajaa ei kuitenkaan tiedetä. Partosen mukaan häiriö voi olla seurausta siitä, että sen ilmaantuessa aivot ovat valve- ja unitilan rajamailla.

– Aivot ja muu elimistö ovat rajatilassa vähän eritahtisia. Aistielimet saattavat ottaa vastaan ärsykkeitä, vaikka aivot ovat vielä unessa tai päinvastoin. Lopputulos voi olla yllättävä kokemus, Partonen kertoo.

Hänen mukaansa tutkimuksissa on arvioitu, että oireyhtymästä kärsii noin 3-7 prosenttia väestöstä. Häiriön toistuvuus on yksilöllistä. Toisilla kyse voi olla kertaluontoisesta ohimenevästä häiriöstä, toiset voivat kärsiä vaivasta pidempään.