IS: Näistä syistä hengityksesi haisee

Syy pahanhajuiseen hengitykseen löytyy lähes aina suusta, Turun yliopiston dosentti ja erikoishammaslääkäri Merja Laine kertoo Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa yleisimpiä syitä voivat olla esimerkiksi puutteellinen hammasvälien puhdistus, likainen kieli, ientulehdus, parodontiitti tai jokin yleissairaus, kuten diabetes.

Yksi pahanhajuista hengitystä aiheuttava tekijä ovat myös nielurisojen proput. Ne koostuvat kuolleista kudoksista, ruoan jätteistä ja bakteereista. Niiden kertyminen on yksilöllistä ja toisilla ihmisillä proppuja ei kerry ollenkaan kun taas joillakin ihmisillä ne voivat olla säännöllinen vaiva.

Joskus haiseva hengitys voi johtua myös ruokavaliosta. Esimerkiksi valkosipuli, runsasproteiininen ruokavalio tai paastoaminen voivat aiheuttaa pahanhajuista hengitystä.

Laineen mukaan pahanhajuinen hengitys voi johtua myös esimerkiksi alkoholista, tupakasta, kofeiinista tai lääkityksestä.

Pahanhajuisen hengityksen tunnistaminen voi olla hankalaa, sillä usein sitä ei haista itse. Hammaslääkäri suositteleekin kysymään asiasta suoraan läheisiltä, jos epäilee oman hengityksensä haisevan.

Hän antaa IS:lle myös vinkin, millä oman hengityksen hajun voi testata.

– Koska hajua tuottavat bakteerit pesiytyvät usein kielen takaosaan, sen pintaa voi kaapaista lusikalla ja haistaa. Jos haju on paha, todennäköisesti haisee hengityskin, Laine vinkkaa.

Pahanhajuisen hengityksen saa nopeasti ja hetkellisesti peitettyä esimerkiksi suuvedellä tai kurkkupastilleilla. Hammaslääkäri kuitenkin suosittelee, että pelkkien oireiden hoidon sijaan perehdyttäisiin myös pahanhajuisen hengityksen juurisyyhyn.