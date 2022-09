IS: Näin Saksa sai tahtonsa läpi Uniperin kanssa

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan muistiot vahvistavat, että Saksan valtio sai tahtonsa läpi kesällä käydyissä Uniper-neuvotteluissa, kertoo Ilta-Sanomat.

Fortum ja Suomen valtio ajoivat IS:n tietopyynnöllä saamien muistioiden mukaan neuvotteluissa mallia, jossa kaasuliiketoiminnat olisi irrotettu Uniperista. Jäljelle olisivat jääneet kannattavat vesi- ja ydinvoimatoiminnot.

Fortumin tytäryhtiö Uniperin pilkkominen ei kuitenkaan toteutunut.

Neuvotteluissa Saksa sai läpi niin sanotun ”Unity-mallin”, jossa Saksan valtio tulee osaomistajaksi Uniperiin ja tuo mukanaan ”merkittävän rahoituspaketin”. Toteutuneen mallin myötä Saksan valtio hankki Unipierista 30 prosentin osuuden. Fortumin omistusosuus yrityksestä pieneni 80 prosentista 56 prosenttiin. Lisäksi Saksa kasvatti lainarahoitusta Uniperille yhdeksään miljardiin euroon.

Muistioiden mukaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) johtamalle ministerivaliokunnalle annettiin pysäyttävä arvio Uniperin tilanteesta 4. heinäkuuta.

– Mikäli Venäjän rajoitukset kaasuntuonnissa jatkuvat, yhtiön arvion mukaan Uniperin varat loppuvat syys-lokakuussa tänä vuonna, muistiossa todetaan.

Ministerivaliokunnan kokouksessa 12. heinäkuuta tuotiin esiin, että ratkaisu Saksan valtion kanssa käytävissä neuvotteluissa on löydettävä hyvin nopeasti.

– Olemme huolissamme aikataulusta. Tämä on iso ja merkittävä asia, joka tulisi tutkia nopeasti, mutta perusteellisesti. Suomen valtio katsoo asian olevan niin merkittävä, että sen on oltava mukana keskusteluissa.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kävi saksalaisdelegaation kanssa keskusteluja Uniperin tilanteesta Berliinissä 14. heinäkuuta. Suomi halusi muistioiden mukaan löytää ratkaisun Uniperin akuuttiin kassakriisiin ja saada ”perälauta” tappioille.

– Tällä hetkellä osapuolilla on liian iso näkemysero, ministerivaliokunnan muistioon kirjattiin 19. heinäkuuta.

Asian kiireellisyyttä korostettiin jälleen 21. heinäkuuta päivätyssä muistiossa. Tuolloin ennakoitiin, että Suomen hallituksen pitää osallistua neuvotteluihin.

– Ratkaisulla on kiire, ja on mahdollista, että se syntyy kuluvan viikon aikana. On oletettavissa, että sopimuksen viimeistelyvaiheessa tarvitaan jälleen neuvottelutukea poliittiselta tasolta, sillä Saksan neuvottelijat tulevat nostamaan viime vaiheen virkamiestason neuvottelusta poliittiselle tasolle.

Lopulta Suomen poliittinen johto hyväksyi Saksan ajaman ratkaisun vielä samana päivänä. Pelastuspaketin sisällöstä kerrottiin 22. heinäkuuta.

Valtion omistajaohjausosaston mukaan saavutettu lopputulos oli paras mahdollinen kompromissi ”näissä olosuhteissa ja aikataulussa”.