IS: Moni tekee suihkussa kalliin virheen

Moni suomalainen tekee suihkussa virheen, josta voi seurata kallis lasku. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.
Virhe liittyy kylpyhuoneen pesupintojen kuivaukseen.
– Avainasemassa on se, että pinnat pitäisi kuivata heti suihkun jälkeen huolellisesti. Näin estää sen, ettei kalkkia pääse pinttymään, siivousyritys Nordicshine Oy:n siivousyrittäjä Inka Leinonen sanoo IS:lle.
Kalkkikertymien lisäksi kuivauksen laiminlyönti voi johtaa kosteusvaurioihin. IS:n tekemän lukijakyselyn mukaan 84 prosenttia suomalaisista kuivaa lattian suihkun jälkeen. Sen sijaan 70 prosenttia jättää kuivaamatta suihkun seiniä. 60 prosenttia jättää kuivaamatta suihkun lasiseinän. Kyselyyn vastasi noin 7 000 ihmistä.
Lattian ja seinien pesemättömyys voi johtaa pahimmillaan mittaviin korjauskustannuksiin. Kun kalkin antaa pinttyä, sen puhdistamisesta tulee vaikeampaa.
– Tältä vältytään, kun omasta kodistaan pitää huolta. Vaikka kylpyhuone ei olisikaan kalkkinen, säännöllinen ylläpitosiivous on tarpeen, Leinonen muistuttaa.