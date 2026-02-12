Verkkouutiset

Autosi voidaan varastaa hetkessä – poliisi varoittaa uudesta ilmiöstä
IS: Moni tekee suihkussa kalliin virheen

Arkisella tavalla voi olla kauaskantoiset seuraukset.
Suihkun lattia ja seinät kannattaa kuivata. Yllättävän moni jättää sen tekemättä. PIXABAY
Moni suomalainen tekee suihkussa virheen, josta voi seurata kallis lasku. Asiasta kertoo Ilta-Sanomat.

Virhe liittyy kylpyhuoneen pesupintojen kuivaukseen.

– Avainasemassa on se, että pinnat pitäisi kuivata heti suihkun jälkeen huolellisesti. Näin estää sen, ettei kalkkia pääse pinttymään, siivousyritys Nordicshine Oy:n siivousyrittäjä Inka Leinonen sanoo IS:lle.

Kalkkikertymien lisäksi kuivauksen laiminlyönti voi johtaa kosteusvaurioihin. IS:n tekemän lukijakyselyn mukaan 84 prosenttia suomalaisista kuivaa lattian suihkun jälkeen. Sen sijaan 70 prosenttia jättää kuivaamatta suihkun seiniä. 60 prosenttia jättää kuivaamatta suihkun lasiseinän. Kyselyyn vastasi noin 7 000 ihmistä.

Lattian ja seinien pesemättömyys voi johtaa pahimmillaan mittaviin korjauskustannuksiin. Kun kalkin antaa pinttyä, sen puhdistamisesta tulee vaikeampaa.

– Tältä vältytään, kun omasta kodistaan pitää huolta. Vaikka kylpyhuone ei olisikaan kalkkinen, säännöllinen ylläpitosiivous on tarpeen, Leinonen muistuttaa.

