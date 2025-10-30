Verkkouutiset

Ahven. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

IS: Juoko kala vettä?

  • Julkaistu 30.10.2025 | 12:52
  • Päivitetty 30.10.2025 | 12:53
  • Luonto
Eläinlääkärin mukaan juominen riippuu elinympäristöstä.
Eläinlääkäri Johanna Raulio oli Ilta-Sanomien Uskomaton luonto -tapahtumassa vastaamassa mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Meritorin koulun kuutosluokkalainen kysyi eläinlääkäriltä, juoko kala vettä?

– Merivedessä elävä kala juo vettä ja makeassa vedessä oleva kala ei juo vettä, Raulio vastasi IS:n videoimassa tapahtumassa.

Tämä johtuu osmoosiregulaatiosta eli kyvystä ylläpitää tasapainoista veden ja suolojen määrää soluissa ja kudoksissa.

– Kalojen iho on puoliläpäisevää. Merivedessä oleva kala menettää koko ajan isoja määriä nestettä ihonsa läpi, koska vesi on suolaista, eläinlääkäri kertoi.

Tästä syystä meressä elävä kala joutuu juomaan vettä. Ja sen elimistö kestää sen.

– Sillä on tehokkaat munuaiset, joka erottelee suolaa, Raulio kertoi.

Makeanveden kalalla tilanne on päinvastainen.

– Makeassa vedessä olevaan kalaan imeytyy nestettä, koska kala on suolaisempi kuin sitä ympäröivä vesi, eläinlääkäri kertoi.

Häneltä myös kysyttiin, voiko kala elää energiajuomassa.

– Ei pysty, Raulio vastasi.

– Vaikka hiilihappo poistettaisiin, siinä on silti väärä ph.

Tapahtumassa asiantuntijoilta lisäksi kysyttiin, itkevätkö eläimet, ovatko linnut hallituksen drooneja ja mikä eläin vaeltaa pisimpään.

