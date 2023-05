IS: Itärajan lähelle siirretty pommikoneita – Pekka Toveri arvioi, miksi

Ilta-Sanomat kertoo norjalaislehti The Barents Observeriin viitaten, että Venäjä on siirtänyt Kuolan niemimaalla sijaitsevaan Olenjan lentotukikohtaan raskaita pommikoneita.

Twitterissä levinneiden satelliittikuvien perusteella tukikohtaan on sijoitettuna 16 strategista pommikonetta. Näihin lukeutuu muun muassa Tu-160 -yliäänipommittajia sekä Tu-95- ja Tu-22M -pommikoneita.

Satelliittikuvat on otettu toukokuun alussa. Tukikohta sijaitsee noin 200 kilometrin päässä Suomen rajasta.

Kokoomuksen tuore kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi IS:lle, ettei asiaa ole tarvetta säikähtää. Strategisia pommikoneita tuskin käytetään kohdemaan lähellä, vaan niillä on tarkoitus lentää tuhansien kilometrien päähän. Merkki pysyvästä siirrosta olisi hänen mukaansa se, että koneiden tukeutumisen mahdollistamiseksi rakennettaisiin sotilasinfrastruktuuria.

– On normaalia ilmavoimien toimintaa siirtää painopistettä nopeastikin tukikohdasta toiseen. Tähän siirtoon voi olla montakin syytä. Ehkä tässä on harjoitus, joka on samalla voimannäyttö lännelle. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi isommilla muodostelmilla tehtyjä partiolentoja esimerkiksi Pohjois-Atlantille, Toveri toteaa.

Venäjä on Toverin mukaan myös voinut joutua siirtämään pommikoneitaan niemimaalle turvaan pakon alaisena.

– Nyt on selkeästi ollut iskuja, joilla Ukraina on osoittanut voivansa iskeä syvälle Venäjän alueelle, jopa Engelsiin asti. Ne voivat saada Venäjän pelkäämään strategisen pommituskoneiston puolesta. Voi olla, että koneita on siirretty turvaan. Taistelutoiminnan odotetaan (Ukrainassa) kiihtyvän kesällä.

Itänaapurin sotilaallinen painopiste voi Toverin arvion mukaan tulevaisuudessa siirtyä pohjoisemmaksi.

– Arkisten alueiden merkitys kasvaa pikkuhiljaa ja Venäjä tahtoo turvata siellä sotilaallisen ylivoimansa. Se tarkoittaa, että jollain aikajänteellä painopistettä siirretään, hän kertoo.