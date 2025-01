IS: Helsingin yliopisto päästi Venäjän lähetystön ääneen, Ukrainan edustaja käveli ulos

Helsingin yliopistolla nähtiin pieni diplomaattinen selkkaus, kertoo Ilta-Sanomat. Yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta järjesti Tiedekulma-tilassa englanninkielisen keskustelutilaisuuden aiheesta Kuinka lopettaa Ukrainan sota. Tilaisuuden juonsi ja moderoi valtio-opin apulaisprofessori, varadekaani Hanna Wass. Paikalle oli kutsuttu suurlähettiläitä ja diplomaattihenkilökuntaa, joiden asemapaikka on Helsinki.

Wass antoi puheenvuoron Venäjän suurlähetystön lähetystösihteerille Ivan Pauzinille. Pauzin halusi tietää, miten panelistit arvioivat ”akateemisesta näkökulmasta” tilannetta, jossa yksi johtaja, ”esimerkiksi Zelenskyi” kieltäytyy neuvottelemasta Venäjän kanssa.

Panelisteina tilaisuudessa olivat maailmanpoliitikan professori Heikki Patomäki, YK:n poliittisen osaston entinen suunnittelupäällikkö Tapio Kanninen sekä Acehin rauhanneuvotteluissa meritoitunut rauhan- ja panttivankineuvottelija Juha Christensen.

Tehtaankadun lähetystösihteeri Ivan Pauzinin esittäessä kysymystään Ukrainan Helsingin-suurlähetystön lähetystöneuvos Maksim Kravtšuk nousi ylös ja poistui paikalta. Lähetystöneuvos on arvojärjestyksessä heti suurlähettiläästä seuraava. Kravtšuk oli IS:n mukaan saanut puheenvuoron jo aikaisemmin.

– Ennen kuin hän kuuli kysymyksen, hän lähti jo pois, Heikki Patomäki moitti Ilta-Sanomille. Patomäki oli halunnut, että mukana ovat ”konfliktin osapuolet”. Patomäki erosi Vasemmistoliitosta keväällä 2022, kun puolue ei vastustanut Suomen Nato-jäsenyyttä.

Keskiviikkoisen keskustelutilaisuuden moderaattori Hanna Wass kertoi IS:lle, ettei puheenvuoron Pauzinille antaessaan tiennyt tämän olevan Venäjän suurlähetystöstä.

Ukrainan diplomaatit ovat aikaisemminkin maailmalla kävelleet ulos protestina venäläisten puheenvuoroille. Näin tapahtui esimerkiksi loppuvuodesta Etyjin ministerineuvoston kokouksessa Maltalla. Ukrainan ulkoministeri Andrii Sybiha käveli ulos, kun Venäjän ulkoministerille Sergei Lavroville annettiin puheenvuoro.

Ukrainalaiset ovat tietoisia siitä, että Venäjän valtion edustajilla on ohjeistus ajaa valtionsa linjaa myös provosoivasti julkisissa tilaisuuksissa. Samaa on tapahtunut myös maailmalla. Esimerkiksi Lontoossa Venäjän suurlähetystö on kokenut, ettei ollut saanut tarpeeksi puheenvuoroja ja haukkui sekä tilaisuuden järjestäjän että tilaisuuden teeman verkkosivuillaan.

Viimeksi rauhanneuvotteluista on kieltäytynyt Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putin kommentoi asiaa samana päivänä, kun rauhasta keskusteltiin Tiedekulmassa ja Venäjän lähetystösihteeri puhui päinvastaista. Putinin mielestä hän ei neuvottele Volodymyr Zelenskyin kanssa koska Zelenskyi ei olisi Ukrainan ”legitiimi” presidentti. Ukraina on lykännyt presidentinvaalin järjestämistä sodan takia.