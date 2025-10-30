Irlannin talous raketoi yli 12 prosenttia

Euro- ja EU-alueen maista saatiin torstaina tuoreita talouslukuja.
Euroalueen kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi heinä-syyskuussa 0,2 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Koko EU:n alueella kasvu oli 0,3 prosenttia, ilmenee EU:n tilastoviranomaisen Eurostatin torstaina julkaisemista tilastoista. Luvut ovat ennakkotietoja.
Vuoden toisella neljänneksellä kasvuluvut olivat euroalueella 0,1 ja EU:ssa 0,2 prosenttia.
Kun verrataan kolmannen neljänneksen lukuja viime vuoden vastaavaan aikaan, euroalueen bkt kasvoi 1,3 prosenttia vuositasolla. Koko unionin alueella kasvu oli 1,5 prosenttia.
Heinä-syyskuun suurin kasvu edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kirjattiin Ruotsissa (1,1 prosenttia). Sen jälkeen tulevat Portugali (0,8 prosenttia) ja Tšekki (0,7 prosenttia).
Eniten laskua puolestaan tapahtui Liettuassa (-0,2 prosenttia), Irlannissa ja Suomessa (molemmissa -0,1 prosenttia).
Tarkasteltaessa kolmannen neljänneksen kasvulukuja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, erottuu yksi maa joukosta. Irlannin talous kasvoi vuodessa peräti 12,3 prosenttia. Ruotsin talous kasvoi myös kärkijoukon vauhtia 2,4 prosenttia.
Suomi on ainoa Eurostatin tilastoima maa, jonka talous supistui kolmannella neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Laskua oli 0,9 prosenttia.
Kaikista EU- ja euromaista ei ole tuoreita taloustietoja saatavilla: Eurostatin tilastossa oli mukana 15 maata.