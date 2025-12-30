Verkkouutiset

Iranilaiset lähtivät kaduille. (Kuvakaappaus videolta. X)

Iranissa kuohuu, valuuttaromahdus sai kansan kaduille

  • Julkaistu 30.12.2025 | 13:02
  • Päivitetty 30.12.2025 | 13:33
  • Iran
Iranissa ovat käynnissä laajimmat hallinnon vastaiset mielenosoitukset vuosiin.
Kokoomuksen europarlamentaarikko Mika Aaltola on jakanut Wall Street Journalin (WSJ) Iranin mielenosoituksista seuraavin saatesanoin:

– Iranissa kuohuu. Käynnissä laajimmat mielenosoitukset vuosiin. Valuutan historiallinen romahdus on ajanut kansan kaduille suurimmissa kaupungeissa. Paineet hallinnon vaihtamisesta voimistuvat.

Valuutan arvo ennätysalhainen ja teloitusmäärät ennätyskorkeat

WSJ kertoo, että maanantaina 29. joulukuuta mielenosoitukset levisivät pitkin Irania. Maan talouskriisi on pahentunut koko ajan viime vuosina ja tilannetta pahensi kesäkuussa käyty lyhyt sota Israelin kanssa.

Sota paljasti, ettei hallinto kaikesta uhostaan huolimatta kykene suojelemaan maata ulkoisilta uhilta, kuten Israelin ilmaiskuilta tai laaja-alaiselta vakoilulta.

Valtava inflaatio ja talousongelmat kurittavat erityisesti kauppiaita ja liiketoimintaa, minkä takia mielenosoitukset ovat alkaneet pääasiassa basaarialueilta. Valuutan vaihtokurssin nopea romahdus pakotti kauppiaat lopettamaan kaupankäynnin Teheranin basaarissa maanantaina.

Valuutan arvon romahdus on vienyt ihmisten säästöt ja nostanut hintoja. Iranin rial on menettänyt 60 prosenttia arvostaan kesäkuun sodan jälkeen. Yksi dollari oli maanantaina peräti 1,445 miljoonaa rialia.

Pyrkiessään estämään kansannousun Iranin islamilainen hallinto on vainonnut toisinajattelijoita ankarasti ja pidättänyt oppositiovaikuttajia. Hallinto on myös teloittanut kansalaisiaan näin paljon viimeksi lähes 40 vuotta sitten.

Länsi-Iranissa vaadittiin šaahin paluuta

Tiedot mielenosoituksista perustuvat paljolti sosiaaliseen mediaan levinneeseen videoaineistoon, jonka WSJ on vahvistanut.

Mielenilmaukset alkoivat Teheranin basaarin ja varakkaamman väestönosan kauppakeskuksen alueella. Videolla kuului mielenosoittajien huutavan persiaksi ”azadi” eli vapaus.

Iranissa sosiaalisessa mediassa symboliksi on noussut kuva mielenosoittajasta, joka istuutui keskelle tietä ja kieltäytyi väistämästä hallinnon mellakkapoliisia. Lisäksi eräällä videolla näkyy Iranin mellakkapoliisin ampuvan mielenosoittajia kohden kyynelkaasua.

Maanantai-iltaa kohden mielenosoitukset levisivät Teheranissa ja muualle maahan. Kauppiaat protestoivat useilla basaarialueilla.

Hormuzinsalmessa Persianlahdella sijaitsevalla Qešmin saarella mielenosoittajat huusivat persiaksi ”marg bar diktator” eli kuolema diktaattorille. Yöllä motoristit ilmaisivat torvillaan tukeaan mielenosoittajille.

Länsi-Iranissa Hamadanissa mielenosoittajat vaativat Iranin keisarikunnan viimeisen hallitsija- eli šaahisuvun eli Pahlavin dynastian paluuta. Islamilainen vallankumous syrjäytti šaahin vuonna 1979. Iranin kruununprinssi Reza Pahlavi on elänyt maanpaossa Yhdysvalloissa vuodesta 1980 lähtien.

Mielenosoitukset toistuneet kolmen vuoden välein

Pääkaupunki Teheranista on myös vesi lopussa ja sähkökatkokset ovat yleisiä. Hallinto myös korotti polttoaineen hintaa. Vastaava toimi johti vuonna 2019 pahoihin polttoaineprotesteihin, joissa sai surmansa satoja ihmisiä. Kyse oli väkivaltaisimmasta yhteenotosta Iranissa sitten vuoden 1979.

Kolme vuotta myöhemmin vuonna 2022 iranilaiset nousivat islamilaista huivipakkoa vastaan. Nyt on jälleen kulunut kolme vuotta.

Iranin presidentti Masud Pezeškian on sanonut hallituksen olevan tietoinen kansan elintaso-ongelmista ja kehotti sisäasiainministeriötä kuuntelemaan kansalaisten vaatimuksia.

Todellinen valta islamilaisessa tasavallassa on kuitenkin ajatollah Ali Khameneilla ja hänen johtamallaan uskonnollis-poliittisella Asiantuntijoiden neuvostolla.

