Iranissa kuohuu, valuuttaromahdus sai kansan kaduille

Kokoomuksen europarlamentaarikko Mika Aaltola on jakanut Wall Street Journalin (WSJ) Iranin mielenosoituksista seuraavin saatesanoin:

– Iranissa kuohuu. Käynnissä laajimmat mielenosoitukset vuosiin. Valuutan historiallinen romahdus on ajanut kansan kaduille suurimmissa kaupungeissa. Paineet hallinnon vaihtamisesta voimistuvat.

Valuutan arvo ennätysalhainen ja teloitusmäärät ennätyskorkeat

WSJ kertoo, että maanantaina 29. joulukuuta mielenosoitukset levisivät pitkin Irania. Maan talouskriisi on pahentunut koko ajan viime vuosina ja tilannetta pahensi kesäkuussa käyty lyhyt sota Israelin kanssa.

Sota paljasti, ettei hallinto kaikesta uhostaan huolimatta kykene suojelemaan maata ulkoisilta uhilta, kuten Israelin ilmaiskuilta tai laaja-alaiselta vakoilulta.

Valtava inflaatio ja talousongelmat kurittavat erityisesti kauppiaita ja liiketoimintaa, minkä takia mielenosoitukset ovat alkaneet pääasiassa basaarialueilta. Valuutan vaihtokurssin nopea romahdus pakotti kauppiaat lopettamaan kaupankäynnin Teheranin basaarissa maanantaina.

Valuutan arvon romahdus on vienyt ihmisten säästöt ja nostanut hintoja. Iranin rial on menettänyt 60 prosenttia arvostaan kesäkuun sodan jälkeen. Yksi dollari oli maanantaina peräti 1,445 miljoonaa rialia.

Pyrkiessään estämään kansannousun Iranin islamilainen hallinto on vainonnut toisinajattelijoita ankarasti ja pidättänyt oppositiovaikuttajia. Hallinto on myös teloittanut kansalaisiaan näin paljon viimeksi lähes 40 vuotta sitten.

Länsi-Iranissa vaadittiin šaahin paluuta

Tiedot mielenosoituksista perustuvat paljolti sosiaaliseen mediaan levinneeseen videoaineistoon, jonka WSJ on vahvistanut.

Mielenilmaukset alkoivat Teheranin basaarin ja varakkaamman väestönosan kauppakeskuksen alueella. Videolla kuului mielenosoittajien huutavan persiaksi ”azadi” eli vapaus.

Iranissa sosiaalisessa mediassa symboliksi on noussut kuva mielenosoittajasta, joka istuutui keskelle tietä ja kieltäytyi väistämästä hallinnon mellakkapoliisia. Lisäksi eräällä videolla näkyy Iranin mellakkapoliisin ampuvan mielenosoittajia kohden kyynelkaasua.

Maanantai-iltaa kohden mielenosoitukset levisivät Teheranissa ja muualle maahan. Kauppiaat protestoivat useilla basaarialueilla.

Hormuzinsalmessa Persianlahdella sijaitsevalla Qešmin saarella mielenosoittajat huusivat persiaksi ”marg bar diktator” eli kuolema diktaattorille. Yöllä motoristit ilmaisivat torvillaan tukeaan mielenosoittajille.

Länsi-Iranissa Hamadanissa mielenosoittajat vaativat Iranin keisarikunnan viimeisen hallitsija- eli šaahisuvun eli Pahlavin dynastian paluuta. Islamilainen vallankumous syrjäytti šaahin vuonna 1979. Iranin kruununprinssi Reza Pahlavi on elänyt maanpaossa Yhdysvalloissa vuodesta 1980 lähtien.

Mielenosoitukset toistuneet kolmen vuoden välein

Pääkaupunki Teheranista on myös vesi lopussa ja sähkökatkokset ovat yleisiä. Hallinto myös korotti polttoaineen hintaa. Vastaava toimi johti vuonna 2019 pahoihin polttoaineprotesteihin, joissa sai surmansa satoja ihmisiä. Kyse oli väkivaltaisimmasta yhteenotosta Iranissa sitten vuoden 1979.

Kolme vuotta myöhemmin vuonna 2022 iranilaiset nousivat islamilaista huivipakkoa vastaan. Nyt on jälleen kulunut kolme vuotta.

Iranin presidentti Masud Pezeškian on sanonut hallituksen olevan tietoinen kansan elintaso-ongelmista ja kehotti sisäasiainministeriötä kuuntelemaan kansalaisten vaatimuksia.

Todellinen valta islamilaisessa tasavallassa on kuitenkin ajatollah Ali Khameneilla ja hänen johtamallaan uskonnollis-poliittisella Asiantuntijoiden neuvostolla.

Iranissa kuohuu. Käynnissä laajimmat mielenosoitukset vuosiin. Valuutan historiallinen romahdus on ajanut kansan kaduille suurimmissa kaupungeissa. Paineet hallinnon vaihtamisesta voimistuvat. https://t.co/YeeiA3qjIh — Mika Aaltola (@MikaAaltola) December 30, 2025

“Death to the dictator”

“Death to Khamenei” Tehran, Iran pic.twitter.com/uqf5SSxcVz — Alireza Nader علیرضا نادر (@AlirezaNader) December 29, 2025

Poimintoja videosisällöistämme

A teenager from Iran sent me these videos with this message:

“I was terrified while filming them. Please share them and show the world that we, the people of Iran, do not want this regime.” The protests in Iran began in Tehran and are now spreading to cities across the country.… pic.twitter.com/4xu2S5vh86 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 29, 2025

This image has gone viral today. Tehran, Iran, Monday December 29th. A lone man blocking the road between regime forces and protesters. The people of Iran, under severe economic pressure and repression, are angry, fed up, and living in despair. pic.twitter.com/ugi3jYngg8 — Nazanin Nour (@NazaninNour) December 29, 2025

Tehran ignores the regime's threats and is taking to the streets again. All eyes on Iran. pic.twitter.com/RX9Omzr7lF — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) December 30, 2025

It's nighttime in Iran. And the people are still chanting for the Shah of Iran to return. This carries the death penalty under the mullahs. Regime forces are nowhere to be seen. pic.twitter.com/6AZCutPhCV — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) December 29, 2025